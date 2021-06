Harris a Giammattei: líderes deben lograr resultados tangibles para que la población tenga esperanza de un mejor futuro

El presidente Alejandro Giammattei recibió hoy en el Palacio Nacional a la vicepresidenta de Estados Unidos (EE. UU), Kamala Harris. La vicemandataria llegó ayer al país para reunirse con autoridades guatemaltecas y representantes de organizaciones.

Harris dijo al inicio del encuentro que se encuentra en Guatemala para discutir las prioridades compartidas, principalmente la migración irregular de la región.

La vicepresidenta Kamala Harris llega al Palacio Nacional para reunirse con el presidente Alejandro Giammattei. pic.twitter.com/zUhuk5V35E — Luisa Paredes (@lparedes_elP) June 7, 2021

La funcionaria destacó que la mayoría de guatemaltecos no quieren salir de sus hogares pero son forzados a migrar debido a las condiciones precarias en sus comunidades.

“Sé eso y creo eso. No quieren salir del lugar donde crecieron, dejar a su abuela, el lugar donde rezan y donde hablan su idioma y la cultura es familiar y cuando lo hacen es por una de dos razones: porque huyen de algún peligro o porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas si se quedan en casa. No pueden criar a sus hijos quedándose en casa” declaró la Vicepresidenta.

Harris dijo a Giammatei que como líderes tiene la habilidad de dar a las personas un sentido de esperanza y de que la “ayuda está en camino” pero que debe ser acompañado de resultados tangibles para que exista una relación de confianza.

“La esperanza no existe por sí sola, sino que debe ser acompañada por relaciones de confianza y debe ser acompañada con resultados tangibles en término de lo que hacemos como líderes, para que las personas tengan una razón para creer que hay un motivo para tener esperanza de un futuro para ellos y sus hijos” manifestó la vicemandataria.

Promete relación histórica

El presidente Alejandro Giammattei recibió a Harris en las puertas del Palacio Nacional. Posteriormente dio unas palabras de bienvenida en las que ofreció a la Vicepresidenta “la mejor relación histórica” entre Guatemala y Estados Unidos. “Encontrará un país que desea cooperar y unir esfuerzos” manifestó el mandatario.

Añadió que buscan que ambas administraciones trabajen por metas comunes como la lucha contra el narcotráfico y la corrupción y abordar el tema migratorio y construir muros de prosperidad, especialmente en departamentos cercanos a México.

Comitivas

La vicepresidenta Kamala Harris está acompañada por el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp; el enviado especial del Gobierno de EE.UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga; y el asistente del presidente Joe Biden y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Oeste, Juan Sebastián González.

Por parte del gobierno de Guatemala se encuentran en la reunión representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Finanzas, Educación, de la Defensa, de Economía, Gobernación, de Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Secretaria Privada de la Presidencia y Secretaría de Comunicación de la Presidencia.