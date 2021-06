Guatemala buscará trabajar con Estados Unidos para resolver causas de la migración irregular

Previo a la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala donde se prevé sostendrá encuentros con representantes de diferentes sectores de los países del Triángulo Norte, el presidente, Alejandro Giammattei, en entrevista con Celia Mendoza de la Voz de América dejó entrever cómo han sido las interacciones y su percepción de la vicepresidenta al hablar temas prioritarios para la agenda bilateral, entre ellos el migratorio.

En su primer viaje a la región, la vicepresidenta, está enfocada en el tema migratorio, la corrupción y desarrollo económico.

La visita se da en un momento de tensión especialmente entre los gobiernos de Honduras y de El Salvador, que han sido señalados por serios casos de corrupción y narcotráfico.

En una entrevista con la Voz de América (VOA) el presidente Alejandro Giammattei asegura que básicamente se tienen tres temas en común. El primero es luchar contra las causas estructurales de la migración, algo que por fin encuentra eco y receptividad. El otro es el tema del crimen organizado y todo lo que es el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tercero, el lavado de dinero.

“Porque no podemos combatir al crimen si no tenemos acceso a fuentes de información que nos permitan seguir el dinero y debilitar las estructuras criminales”, dijo el Presidente.

La periodista Celia Mendoza de la VOA le consulta al Presidente sobre la FECI. Mencionando la corrupción, este es uno de los principales temas de la Administración Biden, no solamente para Guatemala, […] ¿Existe alguna preocupación o le han manifestado alguna inquietud acerca de mantener la Fiscalía Especial contra la Impunidad?

El Presidente aseguró que no es tema suyo, “ese es un tema del fiscal, no de la fiscal. Aquí en Guatemala, la Fiscalía es un ente autónomo. Nosotros les damos dinero para su funcionamiento, para que expanda sus operaciones y los apoyamos muchísimo. Pero yo no voy a la Fiscalía a decirle a la fiscal mire, quite este fiscal, pongo aquél. Es más, el día que lo hiciera, estaría cometiendo un delito… No hay presiones por parte del Ejecutivo para acabar con ninguna fiscalía. Yo creo que los resultados de la Fiscalía contra la Impunidad hablan por sí solos”, dijo.

Mendoza le indica que Juan González, quien es asesor de la Casa Blanca anunció que se habían firmado algunos acuerdos hablando acerca de cooperación en términos de seguridad, de corrupción de desarrollo económico ¿Algo que nos pueda adelantar?

Giammattei asegura que hoy se firmó un convenio que, es el de la fuerza de Interdicción Antinarcóticos y Contra el Terrorismo que se llama FIAT, entre el Ministerio de Gobernación y el embajador de los Estados Unidos para poner a funcionar los cinco helicópteros que desde el 2013 han funcionado muy poco . “El único acuerdo que se ha firmado es ese acuerdo. No hemos recibido propuestas de más acuerdos”, dijo el funcionario.

La periodista también le cuestionó al Presidente sobre los puntos y centros para migrantes en Guatemala ¿Cómo funcionará desde su punto de vista?

El mandatario indicó que los centros de retornados para los que vienen vía terrestre, ya sea que vengan vía terrestre desde Estados Unidos o porque vienen de México,estarían ubicados en la frontera cercana con México y sería un trabajo en conjunto. “Tendría una sección especial para niños, una sección especial para niñas”, detalló.

Con la idea de que el retornado entre, a todos les haríamos su prueba COVID, se pasa en un promedio 72 horas dentro del centro o pasaría 72 horas antes de hacerle una segunda prueba. Porque aquel que salga positivo en la primera prueba, pues lógicamente lo ponemos en tratamiento y en aislamiento. Y los que estén bien, nosotros los ayudamos a regresar a sus casas.

También hemos hablado, por ejemplo, la necesidad de que exista una sección consular especialmente dedicada al tema de la reunificación familiar, para que los niños y los adolescentes no se arriesguen para ir a buscar a sus parientes, puedan hacerlo aquí en la embajada, llenando todos los papeles y si tienen derecho, pues agarrar un avión e irse regularmente.

La VOA le consulta al Presidente, sobre los tres puntos que él espera abordar directamente peticiones a la vicepresidenta ¿Y qué están pidiendo ellos concretamente?

El Presidente contesta que la agenda está abierta. “No hay una agenda para atacar temas, creo que este es un primer acercamiento que va a sentar las bases de una relación por nuestra parte, todo el deseo del mundo, querer trabajar junto Estados Unidos y colaborar en los distintos temas. Pero pensando que lo que se vaya a hacer, tiene que ir al final destinado a aquellos lugares que primordialmente están siendo expulsores de gente y poder lograr por ejemplo el desarrollo rural en Guatemala que, es algo que es una agenda que está pendiente de toda la vida, pero nos hacen falta recursos, solo lo vamos a exponer. No crea que vamos a estar ahí con un pliego de peticiones. No es nuestro estilo”, resaltó.

El funcionario agregó que si considera que se tiene que encaminar con la ley contra el Coyotaje en Estados Unidos la cual afirma, ayudaría muchísimo.

Aquí la entrevista completa.