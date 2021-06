Cinco guatemaltecos destacan en la lista de los empresarios más ricos de la región

Este sábado la revista Forbes dio a conocer el listado de los empresarios más ricos de la región donde destacan cinco guatemaltecos de cuatro empresas, entre ellos Mario Estrada de Tigo Guatemala y Honduras que ocupa el puesto número cuatro de 25. Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo The Central America Botting y Corporation (CBC) ocupan el puesto ocho.

El CEO de Duolingo, Luis Von Ahn también destaca en la lista en el puesto número 16 y Julio Herrera del Grupo Pantaleón (Pantaleón y Spectrum) ocupa el puesto número 23.

Mario López Estrada

Guatemala

AE: Tigo Guatemala y Honduras

AT: US$ 2,145 millones (Tigo Guatemala y Honduras, al cierre de 2019)

IT: US$ 2,028 millones (Ingresos de Tigo Guatemala y Honduras, al cierre de 2019)

En 2019 Tigo anunció una inversión de US $500 millones para los próximos cinco años, que se hará en Honduras para el desarrollo de redes de alta velocidad en ese país. A finales del año pasado también abrió el Data Center Evolution, en Tegucigalpa, el cual requirió una inversión de US 417 millones.

Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo

Guatemala

AE: The Central America Bottling Corporation (CBC)Ingresos estimados: 1,704 MDD (Al cierre de 2019, estimación de Fitch Ratings)

AT: US $1,200 millones (2018)

IR: US $30 millones

La unidad de negocios LivSmart de CBC invirtió US $30 millones en la ampliación de su planta de producción en El Salvador, en 2019. Con ello, la firma busca llegar a producir 35 millones de cajas de bebidas gaseosas de PepsiCo, dirigidas al mercado de exportación para 28 país

Luis Von Ahn

Guatemala

AE: Duolingo

IT: US $90 millones (2019)

Valor de la empresa: 700 MDD

Duolingo tiene más de 300 millones de usuarios y ofrece 100 cursos en 28 idiomas. Es considerada una de las empresas que próximamente podría convertirse en un unicornio latinoamericano.

Julio Herrera

Guatemala

AE: Grupo Pantaleón (Pantaleón y Spectrum)

Ingresos estimados: 386 MDD (estimado de producción de azúcar de Pantaleón para 2019)

IR: US $192 millones

El desarrollo de su segundo centro comercial en Medellín, Colombia, requerirá una inversión de US $160 millones y se sumará al Fontamara, la otra plaza comercial que el grupo tiene en el país sudamericano. De igual forma, en junio de 2019 anunció una inversión cercana a los US $32.7 millones para desarrollar Parque San Ángel, en Guatemala.

Aquí el listado completo que elaboró la revista Forbes.