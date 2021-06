360 A vuelo de pájaro

La Reserva Federal de EE. UU. muestra poca preocupación por la inflación, a pesar de que su medida preferida, el índice de precios subyacente para los gastos de consumo personal, ha aumentado un 3.1% durante el año pasado, superando con creces el objetivo del 2% a largo plazo del banco central. Bill Dudley escribe en Bloomberg Opinion que si bien es probable que pase el pico actual de precios, la amenaza a largo plazo sigue siendo muy real.

India, el punto focal actual de la pandemia de coronavirus, agregó 134 mil 154 nuevos casos en solo un día. Si bien es estratosférico, está cerca del número más bajo de infecciones diarias que ha visto el país más afectado desde el 8 de abril, según datos del gobierno. El número de muertos reportados en India aumentó en 2 mil 887 a 337 mil 989, aunque el número real podría ser más de 10 veces mayor. Mientras tanto, el Gobierno de EE. UU. dijo que enviará 25 millones de dosis de vacunas a países de Asia, África y América Latina, la primera vez que la administración del presidente Joe Biden, comparte inyecciones que podría haber utilizado en casa. Los destinatarios incluyen India, los territorios palestinos y Kosovo. Si bien en gran parte del mundo, todavía está luchando por obtener vacunas, el número global de dosis administradas ha superado los 2 millardos.

La Casa Blanca ha presentado a los republicanos la idea de un impuesto mínimo del 15% a las corporaciones estadounidenses (junto con esfuerzos reforzados de aplicación del IRS) como una forma de financiar un paquete de infraestructura bipartidista. La propuesta deja de lado el proyecto de la administración de Biden de aumentar la tasa de ingresos corporativos general del 21 al 28%.

También ayer, Biden firmó una orden ampliamente anticipada, que amplía la prohibición de las inversiones estadounidenses en empresas chinas, añadiendo a 59 empresas con vínculos con el Ejército chino o en la industria de la vigilancia, utilizada en abusos de derechos humanos.

La retirada de Biden de los impuestos corporativos no fue suficiente para apuntalar las acciones estadounidenses, que cayeron debido a que a Wall Street, le preocupaba que las buenas noticias sobre empleo, impulsaran a la Fed a dejar de dar su importancia. Un informe mostró que las nóminas de las empresas estadounidenses aumentaron más en casi un año, mientras que las cifras adicionales sobre la salud económica del sector de servicios aumentaron al más alto registrado.

La represión de Pekín contra los gigantes tecnológicos locales, puede estar llegando a su fin, según un gerente de cartera de Fidelity International. Si bien las investigaciones de Alibaba y Ant Group del multimillonario Jack Ma, tomaron de tres a cuatro meses, un segundo lote de investigaciones sobre firmas como Tencent y Meituan puede avanzar más rápidamente, lo que indica que el ciclo podría estar terminando.

“The Economist” esta semana

Aspectos destacados del último número

The Economist tiene dos portadas esta semana. En la mayoría de las ediciones suelen centrarse en los grandes negocios. Hace apenas dos décadas, Estados Unidos se estaba recuperando del colapso de las puntocom, China estaba luchando con su pasado maoísta y Europa, con su nueva moneda y un mercado único floreciente, parecía en el umbral de algo espectacular. Hoy en día, Estados Unidos y, cada vez más, China, están en ascenso, y representan 76 de las cien empresas más valiosas del mundo. La cuenta de Europa ha caído de 41 en 2000 a 15. De las 19 empresas creadas en los últimos 25 años, que ahora valen más de US$100 millardos, nueve están en Estados Unidos y ocho en China. Europa no tiene ninguna. En sí mismas, las grandes empresas no son mejores que las pequeñas. Aun así, el tipo correcto de empresa gigante, es un signo de una ecología empresarial saludable, en la que se crean empresas grandes y eficientes, que constantemente son barridas por la competencia. Es el secreto para mejorar el nivel de vida a largo plazo. La nueva geopolítica empresarial plantea dos preguntas importantes: ¿por qué ha surgido? ¿Y puede durar?

En su edición latinoamericana The Economist informa sobre lo que salió mal en Brasil. Los hospitales del país están llenos, las favelas resuenan con disparos y un récord del 14.7% de los trabajadores está desempleado. Increíblemente, la economía de Brasil, es más pequeña ahora que en 2011, y se necesitarán muchos trimestres sólidos, como el que se informó el 1 de junio, para reparar su andamiaje y reputación. El número de muertos en Brasil por COVID-19, es uno de los peores del mundo. El presidente Jair Bolsonaro bromea diciendo que las vacunas podrían convertir a las personas en cocodrilos. Desafortunadamente, la podredumbre es mucho más profunda que un solo hombre. Durante el auge de las materias primas, el izquierdista Partido de los Trabajadores, que ocupó el cargo en 2003-16, cedió al cortoplacismo y pospuso las reformas económicas liberales. En sus esfuerzos por protegerse de las consecuencias de Lava Jato, una enorme investigación anticorrupción, los políticos se han resistido a las reformas que frenarían la corrupción. Y el sistema político de Brasil, es una piedra de molino que protege a los titulares de los votantes y los tribunales. La democracia brasileña, es más frágil que en cualquier otro momento, desde el fin de la dictadura. El país necesita urgentemente una reforma.

El Gobierno de EE. UU. no encontró evidencia de que los fenómenos aéreos presenciados por los pilotos de la Marina fueran naves espaciales extraterrestres, pero aún no puede explicar los extraños avistamientos.

Un informe del Gobierno determinó que la gran mayoría de más de 120 incidentes relacionados con fenómenos aéreos inexplicables durante los últimos 20 años, no se originaron en programas estadounidenses clasificados. Los hallazgos admiten, que gran parte de los avistamientos sigue siendo difícil de explicar, incluida su aceleración, capacidad para cambiar de dirección y sumergirse.

La Casa Blanca esbozó un plan para compartir 25 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. La mayoría se entregará a COVAX, un esfuerzo de distribución global.

Estados Unidos ha sido asediado por solicitudes de otras naciones para compartir dosis excesivas de vacuna contra el coronavirus.

Las acciones de AMC casi se duplicaron ayer solo, y la compañía ahora vale casi ocho veces su máximo previo a la pandemia, una valuación embriagadora, para una empresa que no hace mucho tiempo estaba coqueteando con la bancarrota.

AMC es ahora tan valioso como Delta Air Lines. AMC dice que más de tres millones de inversionistas minoristas, ahora poseen alrededor del 80 por ciento de sus acciones. Los registros de acciones de la mayoría de las grandes empresas están dominados por fondos institucionales. Este interés minorista “atípico”, dijo AMC, en una presentación reciente, podría conducir a “aumentos o disminuciones rápidos y sustanciales, no relacionados con nuestro desempeño operativo o perspectivas, o fundamentos macroeconómicos de la industria”. Pero los grupos bien organizados de comerciantes minoristas que se animan mutuamente a comprar y mantener en foros como Reddit y en otros lugares de las redes sociales, demostraron que el frenesí de enero, no fue un evento único y podría convertirse en una característica más típica de los mercados de valores.

AMC está abrazando a la multitud minorista, ofreciendo palomitas de maíz gratis y otros beneficios a los accionistas y, lo que es más importante, recaudando el efectivo, que tanto necesitan al emitir más de sus acciones repentinamente “turboalimentadas”. Hoy, autorizó la emisión de una gran parte de nuevas acciones, por un valor de más de US$700 millones a precios vigentes, que bajaron solo un poco, las cotizaciones previas a la comercialización. El martes, vendió US$230 millones en acciones a Mudrick Capital, que rápidamente vendió las acciones con una ganancia inmediata de US$40 millones. Por cierto, si Mudrick Capital hubiese esperado 24 horas más para vender sus acciones hubiese ganado US$350 millones. No es así como suelen funcionar estas cosas.