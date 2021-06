“Se desplazó a algunos que cooptaban la mayor parte del mercado del Seguro Social y por supuesto que no les gustó”

¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó durante su gestión?

– Mantener la actuación tanto en la Junta Directiva y la Gerencia, orientadas al cumplimento de la misión que tiene el Instituto de proteger al guatemalteco. Tuvimos presiones muy fuertes que contravenían a esa orientación. Eso significó integrarnos a la Ley Orgánica y a los intereses de los derechohabientes.

¿Cómo encontró el IGSS?

– No había una inversión estructurada. Los trabajadores estaban desvalorizados, temían por los procesos de adquisición, eso significó problemas para las adquisiciones. No había una institucionalidad sólida, consistente en materia de adquisiciones técnicas y éticas. Los insumos del lGSS no se habían renovado. También había un serio desabastecimiento de medicamentos. La Ley de Contrataciones, alejada de la realidad, dificultó seriamente las adquisiciones. Era un Seguro Social a la deriva.

¿Cuáles son los logros que deben tener una continuidad para proteger a la seguridad social en el país?

– Se logró tener una identidad a lo interno de la institución. Ante el desabastecimiento y el desorden pedimos a Naciones Unidas que nos apoyaran con dos grandes objetivos: abrir un modelo de adquisiciones transparente y abierto, y crear una institucionalidad que pudiera mejorar el proceso de adquisiciones; esto permitió transformar el mercado de las medicinas en Guatemala. De tener una docena de proveedores, hoy tenemos más de 80, eso desplazó a algunos que cooptaban la mayor parte del mercado del Seguro Social y por supuesto que no les gustó.

El convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) representó para la institución, en el 2019, un ahorro de US$155 millones en la adquisición de medicamentos.

¿Cómo se logró dar batalla a la lucha contra el COVID-19?

– Con una solidez y sanas finanzas se aseguró la atención para salvar vidas, destinando más de Q500 millones. Se transformaron tres unidades en tres meses para atender la emergencia. Se logró llevar el medicamento a domicilio, fue la única institución pública en tomar esta decisión para resguardar la vida de los guatemaltecos. El Consultorio de Villa Nueva estaba destinado para la atención al pensionado, por la situación se convirtió en módulo COVID. Las unidades médicas se abastecieron con equipos de alta tecnología y equipos de protección personal para el personal de salud, además se contrató más personal. Con el convenio con UNOPS a través del proyecto INFRAIGSS se compraron dos hospitales modulares, esto fortalecerá la atención médica, ya sea para COVID-19 y otros.

¿Cuál es el reconocimiento que hace al personal que ha permanecido frente a la lucha contra el

SARS-CoV-2?

– Los trabajadores del IGSS han demostrado que pueden realmente servir a Guatemala con mucho júbilo y compromiso, y se los agradezco enormemente. Son ellos los que han hecho que esta seguridad social empiece a cambiar.

Perdimos 4 mil empresas durante la pandemia, pero la confianza en nuestra institución y la evidente necesidad de la cobertura integral de la seguridad social permitió recuperar 6 mil empresas más de las que teníamos antes de la pandemia.

¿Qué representa a futuro, para los afiliados del Instituto, la deuda millonaria que el Estado tiene con el IGSS?

– Es gravísimo que el Gobierno de la República se haya abstenido de pagar, perjudica el pago completo de la cuota patronal y limita la protección del derechohabiente. Por no contar con la contribución del Estado, vimos que la ampliación de la cobertura ponía en riesgo la solvencia de los fondos de ahorro a mediano plazo, por eso no se ha tomado la determinación. Estamos a punto de ampliar la cobertura o la afiliación IVS a todo trabajador.

¿Qué mensaje envía a los trabajadores y patronos de Guatemala, que con su contribución fortalecen al Instituto?

– El primer mensaje es para los trabajadores del IGSS, la unidad en un objetivo común de servicio al país es la que va a fortalecer la autonomía y la protección social de Guatemala. Hay que luchar por ella. No permitan que vuelva a desviarse el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a intereses espurios, apátridas. Los trabajadores y empresarios guatemaltecos deben mantener una seguridad social enfocada en la protección social de los guatemaltecos, que es lo que va a generar paz.