Giammattei veta las reformas a la Ley de Contrataciones

El presidente Alejandro Giammattei anunció ayer que vetó las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, porque las modificaciones debían ser aplicadas únicamente a las municipalidades y no a todas las instituciones.

“Le pido al Congreso que apoye las observaciones para rehacer la ley y mandarla como fue solicitada, con alcance únicamente para las municipalidades”, dijo el mandatario.

Además, el gobernante señaló que las reformas aprobadas por el Congreso de la República no tenían mecanismos de transparencia ni artículos transitorios, para los eventos que se encontraban en curso.

“Al no contar con esa definitividad no me queda más camino que vetarla y solicitarle al honorable Congreso de la República que proceda a enmendar el procedimiento, para que podamos tener una ley que garantice la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado”, declaró Giammattei.

Las reformas a la ley pretendían aumentar los límites para compras de baja cuantía y directas de Q25 mil y Q90 mil hasta Q100 mil y Q200 mil, respectivamente. Asimismo, el Congreso pretendía elevar el techo para las cotizaciones a Q2 millones, actualmente se encuentra en Q900 mil y las licitaciones serían para las compras y contrataciones que superen los Q2 millones.

Giammattei dijo que hoy enviará al Congreso el veto a las reformas, que fueron cuestionadas por sectores académicos y empresariales desde que el Legislativo las aprobó, el 28 de abril, por la falta de controles de transparencia, ya que las mismas solo ampliaban los límites en las modalidades de adquisición.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) emitió un comunicado en el que señaló que las reformas son importantes para resolver los problemas de ejecución de los fondos públicos que permitan garantizar el abastecimiento de insumos en la prestación de servicios del Estado.

Además, la CIG dijo estar a favor de la actualización de la legislatura con procedimientos más ágiles y dentro de un marco de legalidad, por lo que apoyan que se continúe con el análisis de la ley para que la misma facilite la ejecución, pero con controles y fiscalización.

Rinde cuentas a alcaldes

El Presidente se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para informar que vetaría las reformas a la ley y explicarle a los jefes ediles que la misma se daba porque no cumplía los requisitos de exclusividad para las comunas y las reservas que existían por el tema de la transparencia.