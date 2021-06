Exasesor de Ranulfo Rojas a cargo de una dirección clave en el TSE

Ranulfo Rafael Rojas Cetina asumirá hoy como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en medio de los señalamientos de haber presentado, en 2020, certificaciones de graduación falsas durante el proceso de selección de candidatos del TSE. La influencia del cuestionado magistrado se extenderá, pues uno de sus colaboradores de confianza está a cargo del Registro de Ciudadanos (RC), dependencia encargada de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular.

El director del RC es el abogado Óscar Alfonso De Paz Quintana, quien fue letrado y coordinador de la Vocalía X de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando esta estuvo a cargo del magistrado Rojas. Una publicación del medio Soy502 señala que De Paz es considerado en la CSJ como “la mano derecha” del magistrado Ranulfo Rojas. De Paz, además, fue candidato a magistrado de la Sala de Apelaciones.

Entre las primeras decisiones del nuevo director del RC se encuentra la de detener los procesos de cancelación de siete partidos políticos, uno de los principales ofrecimientos de los actuales magistrados del TSE a los diputados del Congreso para que estos votaran por ellos. De Paz indicó que en los inicios de cancelación de las organizaciones Vamos, Valor, Podemos, URNG-Maíz, Winaq y Bien se hizo un análisis para determinar si procedía una multa en lugar de la anulación.

Además de las sanciones contra partidos políticos por infracciones a la ley electoral, el RC tiene a cargo la inscripción de candidatos durante las elecciones. También dirige el Departamento de Organizaciones Políticas (OP), encargado de aprobar la inscripción de nuevos partidos políticos, así como la conformación del padrón electoral, uno de los principales intereses de la actual gestión del TSE.

El 1 de febrero, los togados del TSE se reunieron con varios alcaldes liderados por el jefe edil de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo. En esa reunión el magistrado Rojas les indicó a los alcaldes que el aumento del padrón electoral les beneficiaba a ellos porque les suponía más votos.

Los posibles delitos de los magistrados

De acuerdo con el abogado Oswaldo Samayoa, los togados Ranulfo Rojas Cetina y su colega suplente Marco Antonio Cornejo Marroquín pudieron haber incurrido en uso de documentos falsificados y perjurio al haber presentado certificaciones falsas de sus títulos de Doctorado y Maestría de la Universidad Da Vinci de Guatemala (UDV) para optar al cargo de magistrados del TSE.

Mientras que Juan Carlos Rodil Quintana, exdecano de Derecho de la UDV y exintegrante de la Comisión Postuladora que evaluó los expedientes de aspirantes al Tribunal Electoral, habría incurrido en falsificación de documentos privados y falsedad ideológica al haber extendido certificaciones de actas de graduación cuando ni Rojas ni Cornejo habían terminado los cursos de sus carreras.

CANG sin pronunciarse

elPeriódico intentó comunicación con el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Fernando Chacón, para conocer el pronunciamiento de dicho órgano por los señalamientos contra los togados, pero no respondió las llamadas ni mensajes. Esvind Racancoj, presidente del Tribunal de Honor del CANG, indicó que no pueden iniciar ninguna sanción contra Rojas y Cornejo si no existe una denuncia contra ellos.

El Tribunal Supremo Electoral ha sido cuestionado por las decisiones que ha tomado el pleno de magistrados.

Caso de Solórzano Foppa

Del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, dirigido por el exasesor de Ranulfo Rojas, salió la denuncia por la que fue capturado el exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, por anomalías en la conformación de un partido político. Según una publicación de este matutino, en el RC también hay inconsistencias como la inclusión de personas fallecidas entre los integrantes de grupos promotores para la conformación de partidos políticos, pero en estos otros casos no se reportan aprehensiones.