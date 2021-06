Giammattei veta reformas a Ley de compras y contrataciones

El presidente Alejandro Giammattei informó hoy que decidió vetar las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado debido a que considera que el Congreso de la República no hizo los cambios que solicitaron inicialmente.

El mandatario indicó que mañana enviarán al Legislativo la notificación de su decisión junto con un documento de observaciones para que sean conocidas por los diputados. El gobernante aseguró que solicitaron las reformas para beneficiar únicamente a las municipalidades pero el Congreso incluyó al Ejecutivo y otras entidades del Estado.

Además, señaló que no contaba con un artículo transitorio que permita saber qué pasa con los eventos que ya están en camino y cuándo la ley entra en vigencia en forma definitiva.

“Al no contar con esa definitividad no me queda más camino que vetarla y solicitarle al honorable Congreso de la República que proceda a enmendar el procedimiento para que podamos tener una Ley que garantice la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado” declaró el Presidente.

“Pido al Congreso que apoye las observaciones rehaciendo para mandarla como que tenga exclusivamente alcance para las municipalidades” añadió Giammattei.

Aprueban reformas

El 28 de abril pasado, el Congreso aprobó la iniciativa 5703 para reformar el Decreto 57-92. Las modificaciones incluyen elevar de Q900 a Q2 millones, el techo para las compras o contrataciones de bienes y servicios por parte de las municipalidades, el Estado y otras entidades que utilizan el sistema por cotización.

También se aumentó el límite para las compras en baja cuantía pasando de Q25 mil a Q100 mil y de las compras directas que anteriormente tenían un monto máximo de Q90 mil pero ahora se extendió a Q200 mil.

Los alcaldes y funcionarios también pueden desligarse de las responsabilidades de algunas compras porque las reformas permiten el nombramiento de una autoridad competente y administrativa para aprobar las contrataciones.