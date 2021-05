El gobierno quiere limitar las citaciones en el Congreso

En la imagen, la ministra de Educación Claudia Ruiz Casasola durante su comparecencia con uno de los bloques parlamentarios.

Ante la incomodidad que les produce a varios funcionarios acudir a las citaciones de los partidos de oposición, así como las “invitaciones” de los bloques aliados para ministros o viceministros, el gobierno busca promover una acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para limitar la asistencia de los funcionarios a dichas convocatorias.

El presidente Alejandro Giammattei invitó a sus funcionarios a “una actividad recreativa” en la finca Santo Tomás, el 22 de mayo pasado, organizada por el ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán.

Los asistentes participaron de una caminata, juego de fútbol y tiro con armas de fuego. Luego, degustaron un almuerzo y bebidas, según explicaron a elPeriódico personas con conocimiento de la reunión.

La actividad entre otras razones buscaba escuchar las quejas de los funcionarios ante las constantes citaciones a las que son llamados al Congreso, no solo por las bancadas de oposición, sino que también por las aliadas.

Algunos de los asistentes expusieron sus quejas al presidente Alejandro Giammattei, y le dijeron que suelen citarlos para pedirles puestos, proyectos y negocios, haciéndoles ver que ellos son aliados del oficialismo, explicó uno de los asistentes que pidió no ser citado para evitar inconvenientes.

La solución para evitar y reducir las citaciones al Legislativo, según se expuso, será a través de una acción ante la (CC), ya que una modificación a las leyes para limitar la libertad de los diputados de fiscalizar no sería apoyada ni siquiera por los aliados, se expuso.

Crean registro

Para esto, los funcionarios fueron instruidos para que enviaran al correo electrónico citaciones@secretariaprivada.gob.gt toda la información referente a cada una de las veces que han acudido al Congreso, detallando el tipo de citación, si fue una bancada, una comisión o un diputado en particular. También se les pidió detallar la fecha, tiempo que estuvieron en la citación y otros datos, además de un cuadro de resumen.

A la reunión asistieron, además del Presidente, el exdirector del Centro de Gobierno Miguel Martínez, así como los ministros de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, el Ministro de la Defensa, el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y el ministro de Gobernación, Gendry Reyes, entre otros.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, negó que se haya hablado de la presentación de un recurso ante la CC, y señaló que en la reunión del sábado solo se abordó la planificación e integración de equipos en el marco de los primeros 500 días de gobierno.

Mientras que dijo que con anterioridad habían recibido una capacitación en temas legislativos por parte del Ministro de Trabajo, quien fue asesor en el Congreso. Letona negó que se esté haciendo un registro de las citaciones de los ministros y directores con el fin de presentar una acción ante la CC, como afirmaron a elPeriódico personas que participaron en la reunión.

Instructivo de excusas para citaciones

Al concluir la reunión, los funcionarios recibieron un fólder en el cual se detallan algunos mecanismos para poder evadir las citaciones. Por ejemplo, se les sugiere no acudir si la citación no detalla el motivo de la convocatoria o que no vayan si la invitación solo señala que es para una reunión de trabajo. Además, se les ordenó grabar todas las reuniones que sostengan con diputados.