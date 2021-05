Mujeres y niñas exigen aprobación de reformas a las alertas de desaparición

Este sábado un grupo de mujeres y niñas se reunió frente al Congreso de la República para exigirle a los diputados protección y que aprueben la ley que busca reformar las alertas Alba-Keneth e Isabel-Claudina.

Esta ley pretende viralizar la información sobre las desapariciones de ambas alertas por mensajes al teléfono celular.

Las niñas de Chimaltenango que hace algunas semanas hicieron pública la campaña y la canción “Claro que no” junto a la Asociación Coincidir también se hicieron presentes.

“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, gritaron al unísono luego de cantar Claro que no.

LAS NIÑAS se unen a las acciones de las mujeres afuera del Congreso, para exigir la aprobación de la Ley que reforme las alertas @alba_keneth e @isabel_claudina pic.twitter.com/TtnIWMCW9W — Asociación COINCIDIR (@Acoincidirgt) May 29, 2021

Ada Morales, madre de Luz María López, extrabajadora del Ministerio Público (MP) que fue hallada sin vida en la avenida Simeón Cañas en la zona 2 capitalina el pasado 19 de enero, acompañó la protesta y pidió a las autoridades justicia para su hija.

Asimismo, Morales exigió al Estado poner más atención a las denuncias de violencia y secuestros para que el sistema de justicia pueda realizar acciones prontas y efectivas antes de que sea demasiado tarde.

Las manifestantes pegaron las fotografías de las alertas de niñas y mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año en las láminas que protegen las instalaciones del congreso.

Según un video del medio digital Ruda, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) les pidió sus identificaciones a las mujeres que pintaban los nombres de las víctimas de femicidio en las láminas por realizar actos que “no son correctos”.

#Guatemala 📌 PNC pide que se identifiquen quienes participan en la "Acción por las niñas y las mujeres asesinadas y desaparecidas " en el Congreso de la República, e intentan detenerla y que dejen de pintar los nombres de mujeres víctimas de feminicidio porque "no es "normal" pic.twitter.com/uajxH0U3z2 — Ruda (@ruda_gt) May 29, 2021

El departamento de comunicación de la PNC mencionó que el agente solamente solicitó los nombres de las mujeres para saber quienes eran y si pertenecían a alguna entidad o asociación para rendir su informe, ya que era el encargado del lugar.

