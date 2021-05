En manos de la CC una inconstitucionalidad que busca anular el acuerdo de creación de la FECI

El abogado Otto Gómez, auxiliado por Leonel Enrique Castañeda Tejada, presentaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) una inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 59-2019 emitido por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, de creación y continuidad del trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Según Gómez, la fiscalía no debe seguir operando porque con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el convenio que se firmó quedó sin validez, y no se ha cumplido con fortalecer al Ministerio Público (MP).

“En virtud que dicho convenio quedó sin materia, toda vez que fue expulsada la CICIG y la declaratoria del non grato, ambas circunstancias no rigen en nuestro país y por lo tanto no tiene asidero legal la FECI”, afirmó el abogado.

Gómez García fue abogado de la exdiputada Anabella de León –señalada en el caso Botín en el Registro de la Propiedad– e interpuso varios recursos en contra de la CICIG. También actúa como defensor de Haroldo Mendoza Matta, sindicado por nueve asesinatos y una desaparición forzada en Petén e Izabal, y de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero.

La defensa de Torres

En el documento entregado en el máximo tribunal constitucional también aparece la firma del defensor de la excandidata Sandra Torres. Leonel Castañeda Tejada representa a Torres en la investigación de supuesto financiamiento irregular del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“En algún momento (Castañeda) auxilió a una persona (Sandra Torres) que se encuentra procesada en uno de los casos de la fiscalía y es la única situación”, dijo el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

Constantes ataques

El titular de la FECI ha denunciado constantemente que se han incrementado los ataques contra él y demás personal de esa unidad del MP, el fiscal ha indicado que las “mafias y el crimen organizado” están detrás de dichas acciones.

Sandoval aseguró que la fiscalía deberá de analizar el tema al tener conocimiento del planteamiento y verificar diversas situaciones, entre estas, la presentación de este tipo de acciones en contra de un acuerdo de la Fiscal General.

“Será hasta el momento de tener conocimiento a plenitud de lo expuesto por los abogados interponentes cuando tendremos mayores elementos respecto a dicha situación”, agregó el titular de dicha fiscalía.

Las investigaciones

Dicha fiscalía tiene a su cargo más de 200 investigaciones en las que figuran como acusados exfuncionarios, políticos, empresarios, narcotraficantes y particulares que habrían participado en diferentes actos de corrupción.

Entre los casos presentados están: La Línea, Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Comisiones Paralelas 2020, Lavado y Política, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Manipulación de Justicia, IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula, Traficantes de Influencias.

Por esas pesquisas, por lo menos 83 personas fueron sentenciadas entre 2020-2021, 150 personas están prófugas de la justicia y otros procesos penales aún se dilucidan en los juzgados y tribunales.

La FECI se creó hace 13 años por medio de un acuerdo entre el MP y la CICIG, pero por el cierre de la CICIG, la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, garantizó su continuidad a partir del 4 de septiembre de 2019.

Jefe de la FECI fue premiado por EE. UU.

En febrero de este año, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), recibió el premio Campeones Internacionales Anticorrupción, que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos a 12 personas en el mundo. Es un reconocimiento a aquellos que “en medio de la adversidad luchan por la transparencia, la rendición de cuentas y por combatir la corrupción”, señala el comunicado dado a conocer por el Secretario del Departamento de Estado de EE. UU.