Desorden, aglomeraciones y falta de dosis en centros de vacunación

Un día después de que el presidente Alejandro Giammattei dijera que la inasistencia ciudadana a los centros de vacunación “no es su problema”, se generó una supuesta caída del sistema informático del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), lo que provocó que varios centros de vacunación dejaran de suministrar dosis contra el COVID-19, se acumularan las personas y se paralizara el servicio.

Los centros de vacunación abrieron sus puertas, pero conforme las personas fueron ingresando para vacunarse se percataron de las fallas en el sistema, por lo que, por horas, el servicio quedó paralizado; en otros lugares la suerte fue peor, ya que las personas recibieron la noticia sobre el agotamiento de las dosis disponibles.

Los centros de vacunación ubicados en la Universidad Rafael Landívar (URL), el Centro Universitario Metropolitano (CUM) y el Colegio de Ingenieros, fueron los que acumularon la mayor cantidad de personas y críticas, pero también los centros ubicados en el salón municipal César Brañas, en La Antigua Guatemala, tuvieron que suspender su ritmo de vacunación. Los beneficiarios tendrán que regresar el próximo lunes porque las inmunizaciones fueron canceladas según el reporte de uno de los afectados. Al menos cien personas que tenían una cita programada ayer fueron enviadas de regreso a sus casas.

El jueves, el mandatario Alejandro Giammattei dijo que no era su problema que la gente no llegara a vacunarse porque había suficientes dosis e envitó a que se acercaran a los centros de vacunación para que vieran la atención “de primer nivel” que brindaban.

Esas declaraciones fueron recordadas ayer por varias personas inconformes con el servicio en los centros de vacunación, quienes recriminaron al Presidente por mentir.

“Es una burda mentira, estoy desde las 7:00 horas y es la tercera vez que trato que me vacunen y he vivido esta misma situación, son las 10:30 horas y no han comenzado a atender”, dijo uno de los inconformes.

“Dicen que no hay sistema, es decepcionante y es triste ver cómo los programas continúan con tanta ineficiencia; no nos toman como seres humanos porque aquí nos tienen abandonados en el sol y somos adultos mayores”, dijo Dalila de la Cruz, una de las personas que asistió al Colegio de Ingenieros.

El MSPAS emitió un comunicado en el que señaló que trabajaron por varias horas con el proveedor externo del sistema informático y finalmente se logró restablecer el mismo, por lo que pidieron “disculpas por los contratiempos ocasionados”.

Fiscaliza atención

La diputada Andrea Villagrán visitó el centro de vacunación en la Escuela El Forestal, en Amatitlán, donde también se reportaron fallas en el sistema informático, por lo que la vacunación se detuvo por más de tres horas. Villagrán señaló que las personas estaban molestas y cuestionó si el MSPAS tenía un plan de acción para este tipo de casos.

Denuncian más anomalías

El centro de Salud de la zona 1 de la capital no cuenta con pruebas diagnósticas de COVID-19 desde el 25 de mayo, según una evaluación que realizó la defensora de la Salud, Zulma Calderón.

Además, en el centro de Salud de la colonia Bethania, zona 7 de la capital, se agotaron las pruebas, mientras que en los servicios de salud de la zona 3 se hallaron 501 pruebas. Sin embargo, esta semana dejaron de ofrecer los test porque ya no cuentan con el personal necesario para efectuar las pruebas debido a que los responsables fueron trasladados a un laboratorio móvil.

En el centro de Salud, Santa Elena, de la zona 18, la PDH encontró 138 pruebas. Solo atienden de 10:00 a 11:00 horas a pacientes que necesitan conocer si portan el virus, dijo Calderón. Este centro también tiene menos personal porque 15 personas fueron trasladadas al puesto de vacunación de La Barreda.

En tanto que una mujer que se presentó el 24 de mayo pasado al centro de vacunación que coordina el Ministerio de Salud en instalaciones de la Universidad Rafael Landívar (URL), asegura que no fue inyectada con la vacuna contra el COVID-19.

Según el relato de Lily Marleny Solórzano, fue atendida por una persona vestida de particular y sin carnet de identificación, que únicamente sacó la jeringa de una bolsa y la pinchó en el brazo con la aguja pero ella considera que no recibió el compuesto.

“No vi que le echara ningún líquido, creo que perdí mi vacuna. Cuando llegué a reclamar me dijeron que no conocían al enfermero y luego cambiaron su versión porque comentaron que estaba de descanso”, detalló Solórzono.