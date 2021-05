Giammattei dice que registro de personas de 50 a 59 años para vacunación iniciará la próxima semana

El presidente Alejandro Giammattei anunció que la próxima semana iniciará la inscripción de personas de 55 a 59 años que quieran recibir la vacuna contra el COVID-19.

El mandatario indicó que es bajo el porcentaje de personas de los dos grupos autorizados hasta el momento para vacunarse que incluyen a los mayores de 60 años por lo que abrirán el registro del siguiente grupo de la Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación. Aseguró que tienen vacunas pero no solicitantes para colocar las dosis.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️

Si tiene 65 años o más ya puede registrarse.



Ingrese a https://t.co/jS6V9wfRW3



La vacunación es gratis, segura y voluntaria. #Vacunate pic.twitter.com/yXnlhW500a — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) May 15, 2021

Según Giammattei los adultos mayores no se están vacunando porque tienen temor sobre los efectos del compuesto y se desligó de la responsabilidad de asegurarse que la población sea inmunizada. “No puedo ir a traer a la gente de la cola, ese no es mi chance” declaró el gobernante.

También dijo que las áreas de salud que todavía no han recibido vacunas es porque no existen solicitantes. “No es mi problema que haya municipios donde no se haya inscrito ninguna persona”.