Migración entrega pasaporte a estudiante que obtuvo una beca en EE.UU.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) ya entregó un pasaporte al estudiante Robin Chávez, quien manifestó tener dificultades para obtenerlo después de que fuera beneficiado con una beca en Estados Unidos.

El IGM indicó que el documento ya se le otorgó a Chávez en su sede central. El estudiante expuso en un audiovisual que necesitaba tramitarlo “lo más pronto posible”, con el fin conseguir la visa estudiantil americana y continuar con su proceso de becado.

“He viajado a la ciudad de Quetzaltenango. Lamentablemente me han dicho que ellos no pueden hacer nada en este caso para ayudarme. Viajé a la ciudad capital y tristemente me dijeron que a ellos no les interesaba que yo me haya ganado la beca”, expresó Chávez.

En el vídeo, que se viralizó ayer, el estudiante mencionó que solo si él demostraba que al día siguiente estaba programado su vuelo lo iban a ayudar a obtener el pasaporte o bien tendría que esperar hasta octubre para tramitarlo.