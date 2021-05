Curruchiche evita explicar cargos por asociación ilícita

La sindicación por asociación ilícita contra el exjefe de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, y otras 14 personas causó inquietud entre varios abogados por la complejidad que conlleva ese delito y por el que los jueces, usualmente, no conceden medidas sustitutivas de prisión.

Aunque el fiscal de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, ha participado en varias entrevistas en medios para exponer detalles del caso que llaman Política y Falsedad, se negó a explicar a elPeriódico sobre el señalamiento de asociación ilícita contra 15 personas, entre ellos tres ambientalistas. “Eso se lo tengo que explicar al juez en la audiencia que no se ha llevado a cabo; no le puedo dar mi estrategia”, señaló.

Tampoco accedió a explicar por qué solicitó una orden de captura y no una citación, se limitó a decir que el MP actúa con base en un “análisis para saber si los hechos son o no graves”. Insistió en que no podía revelar su estrategia aunque se le explicó que más que su estrategia judicial es por transparencia de su función pública.

La fiscalía señala supuestas ilegalidades en la emisión de un acta para la conformación del grupo promotor del partido político Ambientalista Guatemalteco Agua (Partido-AGUA), elaborada por el notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas. Curruchiche cuestionó la celebración de la asamblea por las restricciones decretadas por la pandemia del COVID-19, pero más tarde el MP rectificó que la reunión fue antes de la emergencia sanitaria. Además, señalan que entre los promotores hay un fallecido y cuatro que no saben leer ni escribir.

Alcance legal

La asociación ilícita se refiere a estructuras que tengan por objeto cometer algún delito o promuevan la comisión de algún delito; o los grupos de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.

En opinión del penalista Carlos Bezares, para fundamentar un señalamiento de asociación ilícita se tiene que evidenciar la planificación de un delito. “Según la Convención de Palermo tiene que haber una ganancia, especialmente material o inmaterial”, añade.

Además, Bezares nota que según el Artículo 24 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el MP tiene que contar con un análisis de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre la estructura organizativa, agresividad de sus integrantes y los lugares dónde y con quién realizan sus operaciones.

En el último año, Udefegua registró un aumento sustancial en el número de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, al pasar de 494 ataques en 2019 a 1,055 combates en 2020 y 17 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala, casos probablemente relacionados de forma directa con su trabajo de defensa. Además de los exinvestigadores, entre los detenidos hay tres ambientalistas, condenó Udefegua.