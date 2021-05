En redes sociales circula un video con imágenes de la prisión en Matamoros. ¿Cómo lo explica?

– El video no me parece reciente porque las paredes están muy limpias y en ese corredor siempre hay personas. Quizá son tomas que se han autorizado a periodistas durante requisas o para sus reportajes.

La narrativa de la publicación evidencia interés por intimidar al exfiscal y al exinvestigador de la CICIG…

– Ahora que hay demasiado ruido, los trasladé al área administrativa, porque anoche durmieron en el corredor, en un lugar comunal.

¿A qué se refiere con “demasiado ruido”?

– A lo que se menciona en redes sociales de que corren peligro y yo tengo que tomar cartas en el asunto. Yo no sabía que fueran a tener problemas.

¿Qué perfiles criminales se recluyen en Matamoros?

– En un principio era para militares, funcionarios, casos de alto impacto, pero por el hacinamiento se ha desviado esa función. Hay 47 privados de libertad cuando su capacidad es de 16. (El Director confirmó la reclusión de Eduardo Villatoro Cano, que ordenó la masacre de policías en Salcajá, Quetzaltenango; por aparte, se establece la variedad de población como el rector de la Usac, Murphy Paiz; uno de los líderes del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo; el narcotraficante Marvin Montiel, alias el Taquero).

Solórzano Foppa y Argüello investigaron a diversidad de grupos criminales. ¿Cómo se les va resguardar?

– En este caso, el juez no nos pregunta, pero en otros casos nos dan un plazo para responder en qué sitio se les puede recluir. Yo no sabía quién era Solórzano Foppa sino hasta que ya estaba en el centro y advertí sobre los demás reclusos. Mientras, los tengo en el área administrativa porque no hay dónde…

¿Cómo ha abordado su gestión el cobro de la talacha?

– Se habilitó el número 1533 para recibir denuncias, pero durante la pandemia no hubo mucho movimiento.

Pero las personas no tienen confianza para denunciar.

– Pero no hay otra forma de saber, para coordinar con la PNC.

Los guardias y directores de los centros saben de los cobros y algunos participan de esas actividades.

– Esto funciona así, el recluso más fuerte en cada sector es el que cobra la talacha y para que entre y salga el dinero usan a los guardias. Llevamos seis casos de guardias detenidos en flagrancia, pero no puedo dar los nombres hasta que no sean condenados.

Juan León Barillas, en prisión por narcotráfico y con poder en el penal, se sintió amenazado por la extorsión y mataron a su pareja. ¿Cómo no va a temer la población?

– Eso es lo que “dicen”, pero el MP lo tiene que determinar. La muerte de una mujer despertó la furia de esta persona y lo que a mí me dijo esta persona (León Barillas), cuando llegué a dialogar con ellos fue, “estas personas son acusadas por extorsión, consiguieron un dispositivo móvil y comenzaron a molestar a mi familia”. Se les dijo que toda acción conlleva una consecuencia y al preguntar por un responsable respondieron: “somos todos”. Se les pidió entregar las armas para evitar más muertes.

¿Cómo se explica la posesión de machetes?

– Es una granja, los internos tienen hachas y machetes para sus cultivos, otros tienen zapaterías, ventas de pollo; no puedo quitarles los instrumentos de trabajo. Yo sé de los problemas que hay en presidios, no lo voy a ocultar. El hacinamiento es histórico y no hay espacio para clasificar a los reclusos por delitos. Tengo mínima y máxima seguridad en el mismo centro. Hay que construir cárceles, incluyendo de máxima seguridad para trasladar ahí al 15 por ciento de la población penitenciaria. Necesito presupuesto, personal y más espacios.

Este gobierno tiene un préstamo para la expansión carcelaria desde hace más de un año. ¿Cómo va ese tema?

– Nosotros tenemos los planos listos para cuando nos digan. Pero sé que cada vez ponen nuevas cláusulas y detalles, por una coma se regresan los proyectos.