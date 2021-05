Salud inicia vacunación de la segunda dosis para personal médico

El personal médico del Hospital Roosevelt empezó a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El doctor Marco Antonio Barrientos, director de ese centro de salud, dijo que la administración de las mismas se hará entre el hoy y el 28 de mayo.

“Hoy empezamos. A Dios gracias vamos bastante bien. Esperamos terminar el próximo viernes”, subrayó el médico, quien agregó que la cartera de Salud proporcionó “todas las dosis necesarias” para que sean administradas al personal del hospital.

Barrientos mencionó que ese suministro asciende a aproximadamente 3 mil 363 dosis, con las que se completará el esquema de inmunización. Asimismo, el doctor hizo un llamado a la población para que se registre para recibir la vacuna y agregó que esta “les va a proteger”.

“Pero tomemos en cuenta: la vacuna no nos hace inmunes, no nos pone una capa protectora y no quiere decir que no nos vaya a dar –el COVID-19–. Sí nos puede dar, pero en un grado un poco más leve”, añadió el profesional.

La segunda dosis de la vacuna contra el #Covid_19 han empezado a aplicarse a personal de primera línea, aquí tres testimonios de personal que fue vacunada el día de hoy @el_Periodico @chuzalfonso pic.twitter.com/wpI8OlaMu1 — Chuzalfonso_elP (@Chuzalfonso_elP) May 21, 2021

Por ello, el director del hospital citado comentó que se debe seguir usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social, al menos hasta que haya inmunizado al menos un 70 u 80 por ciento de la población.

En el centro de vacunación de Gerona, se pudo observar a profesionales de la salud recibiendo la segunda dosis. Ellos indicaron que la inmunización da una sensación de alivio, aunque también señalaron que se debe seguir atendiendo las medidas para prevenir el COVID-19.