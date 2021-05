Arbitrariedad en uso de vehículos sin placas recae en el Mingob

La detención del ex superintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, se efectuó durante un operativo desproporcionado y visibiliza el uso de vehículos oficiales sin placas sin ningún sustento legal y cuya práctica recae en la responsabilidad del Ministerio de Gobernación (Mingob).

El Director de la PNC no respondió las llamadas telefónicas para hablar de los autos oficiales sin placas y el vocero de la institución indicó que las preguntas sobre el tema las debe responder el Mingob.

La respuesta del vocero del Mingob, Pablo Castillo, fue que el historial de ataques de estructuras criminales que ubican o conocen la flotilla vehicular de los investigadores justifica que se le retiren las placas. No se obtuvo respuesta de qué instrucción o normativa les permite eludir la Ley de Tránsito, que no contempla ninguna excepción para no portar placas.

“En caso de los seguimientos, los vehículos sí usan placas para pasar desapercibidos y no llamar la atención”, dijo el vocero y añadió que “son disposiciones que toman en conjunto fiscales y la DEIC”.

El MP se desmarcó de cualquier responsabilidad sobre el uso de automóviles sin identificación. A las preguntas de este medio respondió que el tema corresponde estrictamente al Mingob, por medio de la PNC como encargada de ejecutar las órdenes de aprehensión. Y se aseguró que ningún fiscal solicita que se usen carros sin placas.

Investigadores policiales en activo y retirados coinciden en que el uso de vehículos sin placas es una práctica recurrente en casos de alto impacto, que no están bajo escrutinio público.

Francisco Rivas, exministro de Gobernación, opinó que no hay nada que otorgue el derecho de prescindir de la identificación de los carros.

ARBITRARIEDAD

Hilda Morales, ex procuradora adjunta de los Derechos Humanos, opina que circular sin placas vehiculares es una situación irregular, por la responsabilidad ante los otros conductores y con más razón si son miembros de la Policía.