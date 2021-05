Fiscal General presenta tercer informe de labores

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, presentó ayer su tercer informe de labores.

Entre los resultados de su gestión, enumeró la creación de la Secretaría contra la Corrupción, la creación de modelos de atención para poblaciones específicas como los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, las mujeres indígenas, la cobertura con las agencias fiscales municipales, la creación de la fiscalía transnacional y el fortalecimiento de la FECI.

Porras enfatizó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se incorporó oficialmente al organigrama oficial del MP y que permanece con los integrantes originales. Entre los logros de la FECI se enumera la investigación de 125 casos durante la actual administración, 60 casos judicializados y la condena de 225 personas.

El presidente Alejandro Giammattei elogió los resultados presentados por Porras y en su discurso manifestó confianza por investigaciones “objetivas e imparciales”. Al final del evento, Porras entregó una copia del informe de 464 páginas a los presidentes de los poderes del Estado y al presidente de la Corte de Constitucionalidad.

Denuncias

En los tres años de gestión la institución recibió más de 1 millón de denuncias.

Al consultar el punto de vista de Porras sobre la proporción de casos que llegan hasta la acusación, manifestó que “cada fiscal con sus equipos de trabajo determina si hay medios de investigación que fortalecen la acusación o se plantea una solicitud alterna”.

El MP tiene otras salidas alternas para las acusaciones que conllevan algún tipo de respuesta para las personas agraviadas sin tener que llegar a un debate judicial. El grueso de las denuncias no avanza hasta ese punto pues en las fiscalías se decide que al momento del análisis no hay indicios suficientes para investigar o la queja no constituye delito.

Por ejemplo, del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 el MP recibió 342 mil 144 casos y desestimó 233 mil 976 casos. Otros son archivados y en algunos se decide el sobreseimiento, que es como una piedra que sella los procesos.

Al MP llegan denuncias por miles de conflictos comerciales o entre vecinos, por malas prácticas en cirugías estéticas, hasta la gran corrupción o crímenes de alto impacto.

En la presentación del informe de Porras ningún pandillero, capo o exfuncionario fue nombrado ni exhibido como presunto responsable de algún ilícito. Durante más de una hora se proyectaron varios videos con las estadísticas y la enumeración de las acciones que se consideran como logros para la institución.

La mora difícil de bajar

En tres años, el MP ha resuelto 1.3 millones de denuncias que incluye 172 mil 001 de los expedientes en mora. El retraso sigue por encima del millón de denuncias: de 1.2 millones en abril de 2018 a 1.0 millón hasta marzo de este año.