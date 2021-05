Concejo Municipal denuncia supuestos negocios del Alcalde de Sansare

El Concejo Municipal de Sansare, El Progreso, denunció ayer en una conferencia de prensa los supuestos casos de corrupción del alcalde Alex Donaldo Castañeda Mejía junto al Secretario Municipal.

Werner Ortiz síndico segundo del Concejo Municipal detalló que en sesión de Concejo, el pasado 14 de enero en el Acta 02-2021, Ferdy Renato Calderón López fue destituido como secretario municipal ya que es proveedor del Estado. No obstante, la Oficina de Información Pública de esta comuna informó que aún no ha dejado el cargo, por lo que continúa siendo el Secretario Municipal. El Concejo Municipal lo denunció por usurpación de funciones.

Según la documentación que presentaron los concejales, Calderón López ha sido proveedor del Estado para varias municipalidades. Desde 2016 a 2021 ha cobrado un monto total de Q363 mil 392.50.

“El exsecretario es testaferro del Alcalde, se comprueba con esta empresa que se llama Adislo. Hay pruebas en su Facebook que él aperturó una tienda en Izabal, eso quiere decir que es testaferro” indicó Ortiz.

La empresa Adislo, que es propiedad del Secretario Municipal, ha proveído de mil mascarillas a la Municipalidad de Puerto Barrios por Q14 mil 500. También le fue adjudicada la compra de 16 lámparas solares para la comuna de San José La Máquina por Q24 mil, en enero de 2020.

La actividad comercial de Adilso va desde la venta de pañales para adultos, arroz blanco, útiles escolares, juguetes, cohetes, arreglos navideños y regalos según el portal de Guatecompras.

Anomalías en la comunas

En el año 2020 se hicieron arrendamientos de camiones cisternas, en un año se cobró Q1.207 millones por servicio y en los camiones de recolecciones de basura se cobraron Q911 mil 477.77 con dos empresas.

Por el arrendamiento de los camiones, el jefe edil habilitó un acuerdo con una gasolinera para consumir un total de 12 mil galones de diésel, 800 galones de combustible súper y 200 galones de gasolina regular, pues, según el Concejo, la comuna cuenta con dos vehículos y una motocicleta.

Castañeda Mejía dio a conocer que el Concejo Municipal quiso extralimitarse en sus funciones y querían cometer actos de corrupción, como hacerse cargo de las contrataciones y sustraer dinero de manera ilícita.

Asimismo, aseguró que conoce las empresa Adislo porque son propiedad del Secretario Municipal. “Yo participé en la apertura del negocio porque me invitaron, pero eso no quiere decir que sea el dueño, además, que no existe ningún impedimento para que el Secretario pueda tener una empresa”, informó el jefe edil.

Por incluir detalles

Por su parte Calderón López detalló que la molestia del Concejo es que como Secretario Municipal tomó nota de la información donde ellos buscaban meter facturas para sacar dinero de las arcas municipales y dejó constancia en el acta. Además, que el Alcalde no tiene ninguna relación con la empresa Adislo, que él administra.