Boris España forma parte del partido VAMOS

Durante el fin de semana el partido VAMOS anunció los candidatos a alcalde en Chiquimula. En el evento participó el diputado Boris España que ahora forma parte del bloque. El parlamentario era parte del partido político Todos.

Boris España fue proclamado como parte de la agrupación en una actividad en Chiquimula.

España fue incluido en una lista del Departamento de Estado de EE.UU. en el que se indica que el legislador presuntamente cometió o facilitó actos de corrupción.

El diputado expresó su agradecimiento con los dirigentes del partido VAMOS. Hizo referencia que el partido tiene una estructura que busca postular que los jóvenes participen.

Además, señaló que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei no tiene nada que ver con el atraso de las vacunas contra el COVID-19. “La informaciòn que se maneja que no hay vacunas no es por el gobierno, ellos han sido responsables de adquirirlas y la desinformación que se maneja en los medios de comunicación en el tema de las vacunas es por las grandes farmacéuticas que quieren saquear el paìs” dijo el congresista.

*Con información de Rony Ríos.