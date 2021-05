Migrantes se quejan de escasez de pasaportes en consulados en EE. UU.

La Red Migrante Guatemalteca se quejó de la falta de citas para gestionar pasaportes en los consulados guatemaltecos en Estados Unidos. Citas agotadas o inexistentes, puertas cerradas, funcionarios prepotentes o teléfonos inoperantes es lo que encontramos cuando nos acercamos a un consulado, denunció el presidente de dicha organización, Walter Batres.

Según Batres, esta semana muchas personas escribieron notas al vicepresidente de la República Guillermo Castillo y al canciller Pedro Brolo para manifestar su malestar por la insuficiencia de pasaportes.

“La Red Migrante Guatemalteca, con presencia en cinco países y 31 estados en los USA, solicitó a Transparencia Internacional de Guatemala Accion Ciudadana su intervención para agilizar los procesos y presionar como sociedad civil en apoyo a los migrantes, quienes están vulnerables con documentos vencidos, que son vitales para renovar licencias de conducir, trámites migratorios, viajar, solicitudes a programas de beneficios y hasta para su vacuna contra COVID-19”, dijo.

Estas deficiencias dejan sin documentos a guatemaltecos en dicho país y la gente se expone y es excluida de programas de apoyo en esta pandemia, añadió. Además muchas personas necesitan su pasaporte para solicitar refugio en México, para no ser deportados a Guatemala.

La vocera del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alejandra Mena, indicó que en cumplimiento al convenio interinstitucional firmado con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), se envió el viernes un lote de cartillas ( sin especificar número de documentos) para emisión de pasaportes a consulados de Estados Unidos.

“La entrega se realizó en el Centro de Emisión de Pasaportes en la zona 4 de la Ciudad de Guatemala, mismas que están destinadas para los centros de impresión en Estados Unidos”, informó.

Se buscó una declaración del Minex sobre los señalamientos contra los consulados, pero indicaron que hasta hoy se daría seguimiento a la solicitud de información.

“Solo es un migrante”

Al consultar sobre los problemas con las citas, el cónsul guatemalteco en Los Ángeles, Tekandi Paniagua, refirió que no está autorizado para dar declaraciones, y refirió que se trasladara la consulta al departamento de Comunicación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paniagua señaló que la denuncia no la hicieron migrantes, sino “solo un migrante que no representa a ningún otro migrante”, dijo y señaló que la información sobre los pasaportes está en la página del consulado en Facebook. En la página de dicho consulado se indica que por seguridad sanitaria, no atienden sin cita. “A pesar de la alta demanda, la espera para la cita en Los Ángeles es de tan solo seis semanas”, se lee.