El nuevo debate para cambiar artículos a la Ley Electoral

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso discute dos iniciativas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP). El TSE entre otros temas, reactiva el transfuguismo; la otra propuesta presentada por diputados del bloque Humanista, proponen reducir las multas, eliminar las Comisiones de Postulación para elegir magistrados y que los agentes de la PNC puedan votar. Pero también plantea que las organizaciones políticas no puedan ser fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas y que no estén obligados a informar sobre el movimiento financiero a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia de Bancos.

Esta es una conversación con la Convergencia Nacional por la Reforma Política del Estado y el ponente de una de las dos iniciativas, Rudio Lecsan Mérida.

“Lo que proponen es cavar una cómoda trinchera que facilite la elección y reelección”

Helmer Velásquez, miembro de la Convergencia Nacional por la Reforma Política del Estado (Conarep)

¿Qué tan urgente es modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos?

– Es una lucha imprescindible que la democracia electoral requiere a partir del avance tecnológico y las nuevas concepciones sobre derechos ciudadanos. El TSE con muy buen tino plasmó en la ley vigente que una vez cerrado cada evento debe de constituirse la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), aunque lo presentado este año no refleja lo discutido en la comisión.

En 2016 se aprobó una serie de reformas y pese a que existieron avances en algunos temas ¿qué falencias se evidenciaron en las elecciones pasadas?

– Ausencia de fortalecimiento real del TSE, no se avanzó en la separación de funciones administrativas e impartición de justicia y administración electoral, vemos una magistratura del TSE que se dedica a “repartir” plazas para el pago de favores políticos, no se fortaleció la función de la justicia electoral, en el tema de paridad y alternabilidad no hubo avances, así como a la demanda de derechos igualitario. Por último, el proceso sancionatorio de partidos políticos, vinculados a hechos anómalos, no avanzó.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso analiza las dos iniciativas ¿cuál es la postura de la Convergencia?

– Coincidimos, por ejemplo, en todo lo referente a la automatización de los registros y avisos entre el Renap y el Registro de Ciudadanos, son elementos de modernidad y facilitación a la ciudadanía; coincidimos en la propuesta de auditoría continua, publicidad y gratuidad del padrón electoral; positivo, eliminar la discrecionalidad en la utilización del proselitismo.

Con la iniciativa presentada por dos diputados Humanistas, no coincidimos en el 99 por ciento de sus propuestas. Ellos lo que proponen es cavar una cómoda trinchera que facilite la elección y reelección indefinida. Hay elementos de la iniciativa aberrantes.

El TSE propone de nuevo permitir el transfuguismo...

– La cuestión del transfuguismo hay que expulsarla de la propuesta presentada por el TSE. Conarep al igual que muchas organizaciones ciudadanas, es absolutamente crítica y contraria a esa práctica, porque está asentada en oportunismo e intereses espurios, este artículo tiene dedicatoria para favorecer a diputados.

¿Qué plantea Conarep?

– Que los partidos políticos solo propongan candidatos para los cargos de elección popular en aquellos lugares en donde tengan organización electoral; que los listados a elección estén integradas de forma igualitaria, un cambio al tema de Comisión de Postulación de Magistrados del TSE, separar las funciones de Justicia Electoral de la Administración Electoral; y mantener el control sobre el financiamiento electoral.

“Una investigación de la Contraloría a un partido favorito en un proceso electoral cambio los resultados”

Rudio Lecsan Mérida, diputado del bloque Humanista, ponente de una iniciativa de reforma a la LEEP.

¿Ustedes señalan que las reformas electorales afectó en 2016?

– A los partidos en el proceso de selección interna de candidatos, se les obligó a proponer dos planillas de candidatos a todos los puestos de elección, aunque ningún afiliado o delegado presentara otra planilla; en etapa de campaña, se imponían multas, sin ninguna audiencia, sin derecho de defensa a candidatos y partidos por la misma causa; se dio una persecución discrecional por la propaganda y por costo, con la amenaza de multas.

Un tema que causa polémica es la fiscalización de los partidos ¿ por qué oponerse a la fiscalización de la Contraloría o SAT?

-Hace falta certeza, reglas claras, aplicables a todos los ciudadanos y partidos por igual. La fiscalización de los partidos constitucionalmente corresponde a órganos y a autoridades locales. Una investigación de la Contraloría a un partido favorito en un proceso electoral, cambia los resultados y esto es intervenir la democracia.

La ley prohíbe que el Secretario General pueda también postularse como candidato ¿por qué afirman que se viola su derecho?

– Porque el Secretario General es un líder de la organización política y la renuncia por aspirar a un cargo también de liderazgo es un asunto de conciencia personal… Prohibir la reelección de los secretarios limita la libre participación y sobre todo el respeto a la voluntad de las asambleas.

Las multas a los partidos fue una de las reformas en 2016, la iniciativa que presentaron contempla reducciones a esto ¿por qué?

– No se ajustan a la realidad de los partidos. De dónde puede obtener recursos un partido para pagar una multa tan alta y en dólares, es absurdo. Las multas son un recurso sancionatorio pero que se puedan pagar porque de lo contrario es una cancelación indirecta.