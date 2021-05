Partido en formación afilia a personas a cambio de víveres

En un video grabado ayer en Aldea Los Dolores, Villa Canales, se observa al secretario general del comité para la constitución del partido político Nosotros, Rudy Guzmán, quien junto con sus colaboradores entregó raciones de alimentos a mujeres, quienes hace una semana dieron copias de su Documento Personal de Identificación (DPI) y firmaron documentos para recibir bolsas con víveres. Lo que firmaron fueron hojas para adherirlas al partido en formación, sin consultarles, según una denuncia ciudadana.

“Hace ocho días pidieron fotocopias de DPI a las personas, les dijeron que era para una ayuda. Las personas subieron sus copias y nada más las dejaban y firmaban en lo último donde decía “firma”, sin llenar ningún otro espacio. Me pude dar cuenta que esas hojas decían “adhesión”, entonces eran para afiliar a personas. Pero a ellas no se lo decían así; lo único que les dijeron fue que era de parte de un empresario”, señaló una vecina, quien pidió no ser identificada en esta nota.

En la grabación compartida con elPeriódico se observan dos picops con costales de alimentos afuera de una vivienda en Los Dolores. También se escucha a una de las colaboradoras de Guzmán, quien reprocha a una de las mujeres: “Miren a la señora, ella dijo que se había adherido y recibió (la bolsa con alimentos)”. Las personas fueron citadas para ayer a las 8:30 horas a la par de la escuela de la comunidad.

Contratista y excandidato

Rudy Guzmán es propietario de la empresa de seguridad VIP Security, S. A., a la cual le aparecen adjudicaciones en entidades del Estado por Q254.5 millones desde 2004 hasta la fecha. Según los registros de Guatecompras, durante el gobierno de Jimmy Morales la empresa de Guzmán duplicó sus negocios en el Estado al obtener Q141 millones.

A pesar de que los contratistas del Estado tienen prohibido ser candidatos a puestos de elección popular, la anterior administración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitió a Guzmán competir como aspirante a diputado por el Distrito de Guatemala con el partido Fuerza, aunque no tuvo éxito.

A Guzmán se le intentó contactar en la sede de VIP Security para cuestionarlo sobre cómo realiza la adhesión de personas a su comité. Ricardo Jiménez, su asistente, dijo que el secretario de Nosotros devolvería la llamada, pero hasta el cierre de esta nota no hubo comunicación.

Vehículos electorales

De acuerdo con Fernando Ixpanel, investigador de Asíes, esta práctica que debe ser investigada por el TSE refuerza la idea de que las personas ven a los partidos políticos solo como vehículos electorales y no como plataformas públicas para mediar por los intereses de la población. La Ley Electoral establece que el director del Registro de Ciudadanos debe depurar las hojas de adhesión después de ordenar informes para confirmar la veracidad y exactitud de la información de estas.