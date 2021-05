Mueren dos niñas por desnutrición en Panzós sin que Salud ejecute fondos

El presupuesto que el Ministerio de Salud asignó en Panzós, Alta Verapaz, para atender a niños menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas es de Q79 mil 839. Los recursos no han sido utilizados por la cartera aunque, entre enero y febrero, en el municipio murió una niña de dos meses y una más de año y medio por desnutrición aguda. En Panzós, además, hay 151 casos de menores con esa misma condición.

De acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), la reducción del presupuesto del Ministerio de Salud en ambas actividades en Panzós se registra desde el segundo año del gobierno de Jimmy Morales. Las cifras también muestran que, en 2018 solo el rubro de atención por infección respiratoria aguda tuvo una asignación de Q72 mil, mientras que un año después, la Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz anuló ese presupuesto.

Aunque Alejandro Giammattei aseguró en su toma de posesión como presidente que, el combate a la desnutrición infantil sería su prioridad, ese ofrecimiento no llegó a Panzós. Desde 2020 el presupuesto para atención por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas es el mismo, pese al número de casos y las muertes de niños, lo cual refleja que no se han priorizado las estrategias del gobierno, o no le dan la importancia que el tema amerita, según Jorge Pernillo, coordinador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (Upana).

El equipo de la Upana hizo una evaluación en Panzós sobre los casos de desnutrición aguda y en su investigación determinaron que las dos niñas fallecidas este año son de la aldea Telemán, lugar al que se le debe poner atención, señaló Pernillo. En el informe se detalla que, la causa de muerte directa de las dos menores de Panzós fue insuficiencia respiratoria y la causa básica la desnutrición aguda.

Alta Verapaz en alerta

De acuerdo con los datos de Salud, en lo que va de 2021 las cinco muertes de niños por desnutrición aguda que se han confirmado, ocurrieron en Alta Verapaz. Además de Panzós, los otros municipios donde han fallecido niños por desnutrición son San Cristóbal Verapaz, Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas.

Gabriel Sandoval es el director del Área de Salud de Alta Verapaz, y el responsable de la ejecución presupuestaria. Dice que el problema de la desnutrición y la muerte de niños en el obedece a varios factores como la pobreza, falta de acceso a servicios básicos y acceso a tierra, este último Sandoval asegura que es uno de los principales factores de la situación en Panzós donde las familias en condiciones más precarias no cuentan con tierras adecuadas para producir alimentos.

Además de eso, el Gobierno no les asigna suficiente presupuesto para combatir la desnutrición.

El gerente financiero del Área de Salud, Edy Rivera, admitió que el presupuesto se ha ejecutado poco, pero que se prevé comprar hierro para darlo a los niños en Alta Verapaz. Rivera indicó que aunque en el rubro de atención a enfermedades tienen poco presupuesto, este se complementa con otros renglones presupuestarios.