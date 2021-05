La de Guatemala, lugar de bosques.

El nombre de Guatemala tiene un origen prehispánico, el cual se derivó del náhuatl Quauhtemallan. Existen otras propuestas: Según Antonio de Fuentes y Guzmán afirmó que el vocablo se derivó de Coctemalán, que traducido es palo de leche. Domingo Juarros indicó que el nombre provino de Quautemali, el cual se origina de una voz mexica que significa palo podrido. Walter Krickeberg aseveró que el término se originó de Cuauhtemallan y se traduce como montones de madera. Fray Francisco Ximénez mencionó que la palabra se deriva de Cuahuitimal, que quiere decir fuente de donde se extrae betún amarillo. Jorge Luis Arriola analizó todas esas versiones y llegó a la conclusión al igual que Adrián Recinos, que Guatemala, se puede interpretar como lugar de bosque o sitio boscoso. Recuerdo que en mis primeros viajes por el país, pasando Río Dulce a Tikal, todo era selvas, en el altiplano habían muchos, muchos bosques y los humanos nos hemos encargado de destruir toda esa riqueza natural que posee nuestra amada Guatemala. Cuando hicimos el largometraje documental Serpiente Emplumada (rickylopezbruni.net) con mi gran bienhechor Enrique Beltranena, nos pusimos como una de las metas del documental en crear conciencia sobre todo el daño que el humano le hace al planeta y la destrucción irracional de los bosques y contaminación de ríos, hablar sobre el terrible avance de las fronteras agrícolas que crece como un cáncer, terminando con los bosques, que según la etimología de Guatemala, es donde vivimos, un lugar de bosques! Pero la codicia del humano ha sido ciega y sigue en su afán de destrucción incontrolable. Cuando entenderemos? que sin bosques , no hay agua y sin agua no hay vida! Yo he sido más que afortunado de poder comulgar con la naturaleza y estar en esa intimidad conviviendo en los bosques nuboso de Guatemala con el ave nacional, nuestro quetzal. En esta imagen pueden apreciar al centro un tocón con un agujero, es un nido de quetzal en la Sierra de Las Minas. Es otro hábitat sumamente difícil para filmar y fotografiar, ya que el clima es pentapolar, de pronto tienes nubes,al rato frío, después calor, cae la lluvia, pasa la neblina, todo esta con humedad, soplan los vientos y después de cierta hora durante el día la luz es muy baja. Para mí esta foto encierra mucho el significado del nombre de Guatemala, mística, mágica y majestuosa!

