La de la Serpiente Emplumada

Cuando estábamos inciando las filmaciones del largometraje documental Serpiente Emplumada, (rickylopezbruni.net) mi amigo el Doctor Richard Hansen, me invitó a el sitio arqueológico El Mirador a filmar un detalle fabuloso que descubrió sobre los primeros inicios de la Serpiente Emplumada en la cultura Maya. Nuestros amigos de Transportes Aéreos Guatemaltecos -TAG – no dieron jalón en helicóptero desde Flores y asi evitarnos los dos días de caminata por la selva para llegar a este remoto sitio en medio de la poca selva virgen que aún queda en el Petén.

Durante las investigaciones en El Mirador, Hansen y su equipo de arqueólogos descubrieron una pared estucada con relieve en la Gran Acropolis Central. En visitas anteriores, Richard me había mostrado el Friso Popol Vuh, que aproximadamente data del año 200 a.C. En la parte inferior del friso, hay dos personajes nadando en el agua, y la propuesta de Richard es que son los Hermanos Gemelos regresando del Inframundo después de recuperar la cabeza decapitada de su padre.

Después de caminar un buen rato, llegamos a la Acropolis, el rollo de caminar en estos remotos lugares ancestrales les juro que sentís estar en una peli de Indiana Jones. Al llegar, Richard nos lleva directo al Friso Popol Vuh y me le quedo viendo: vos Hansom,(apodo que le clavé), esto ya lo había visto!….me contesta: Ricky,no, no, nó, no sea ciego… mire en la parte de arriba de los gemelos, podemos ver toda la cosmovisión Maya, hay varios niveles de información, lo de arriba es la de una culebra con plumas, que sube y baja y sube y baja tal como vuela el quetzal. Otra cosa que nos indica son los muestras de la cosmovisión de ellos

como el gran dios creador Itzamná, abajo de la serpiente está el dios de la lluvia Chaac. Toda esta escena estaba decorando las piscinas de ellos y es un recordatorio cada día de su legado religioso y es una oportunidad de recordar de quienes somos y de dónde venimos.

Aunque hay propuestas que la deidad de la Serpiente Emplumada tuvo su genesis con los Olmeca, hasta ese día, yo siempre pensé que su origen era Mexica, en México hay varias representaciones de esta deidad y templos dedicados a ella, como por ejemplo en Xochicalco, Chichén Itzá, Templo Mayor y Teotihuacan. Quedé alucinado con el nuevo descubrimiento de Hansom y más fue el alucine de que la representación de la Serpiente Emplumada más antigua está en Guatemala. Todo esto lo puedes ver en el documental Serpiente Emplumada en: rickylopezbruni.net .

Inicialmente el viaje al Mirador era de ir un día y regresar al otro, lo lindo de mi trabajo es que cuando uno está en el campo fotografiando o filmando, nadie sabe que puede pasar, en este caso, nos quedamos cinco días respirando el abrumador aroma de la selva y conviviendo en la Biósfera

