La de las sorpresas de la Ciudad Luz!

Cuando fuimos a París, Francia a filmar un segmento con el biólogo Pablo Bolaños en la Universidad de La Sorbona para mi largometraje Documental Serpiente Emplumada (rickylopezbruni.net). Marco Tulio Chicas, Embajador de Guatemala en Francia, me suguirió que visitara el camposanto más célebre de la capital francesa, el cementerio Pére-Lachaise, donde están los restos de muchos personajes célebres y buscara la tumba de Miguel Angel Asturias…te vas a llevar una sorpresa! me comentó sin darme más detalles.

Al salir de la estación del metro, con Daniel mi hijo y Pablo compramos unos baguettes con quesos y unos macarons y eclaires para hacer un picnic en el cementerio, el cual fue inaugurado en 1804. El inmenso parque de 44 hectáreas es como un museo al aire libre, recibe más de 2 millones de visitantes cada año y muchos parisinos lo utilizan como un parque. En la búsqueda de la tumba de Asturias, se nos vino encima el cielo parisino con una tremenda lluvia, no íbamos preparados para ese clima, entonces, encontramos una tumba estilo capilla neoclásica abandonada y decidimos refugiarnos adentro de ella, ha sido uno de los almuerzos mas bizarros que he tenido en mi existencia, menos mal la tumba no tenía inquilinos! Cuando al fin terminó de llover, seguimos nuestra búsqueda.

Al llegar al área de Chemin Mehul, es inconfundible la tumba de Asturias, que rompe audazmente el panorama de lápidas cuadradas que la rodean…una réplica de la Estela 14 de Ceibal ! Paradójico que la piedra tumbal sea la de un monumento dedicado a la exaltación de un belicoso gobernante Maya y su penacho adornado por plumas de quetzal, tomando en cuenta que Asturias dedicó su vida entera a luchar por la paz y contra la terrible opresión del campesino indígena de Guatemala por parte de dictadores, caciques y compañías bananeras.

Conoce más en Serpiente Emplumada: rickylopezbruni.net