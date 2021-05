Mides sin dejar edificio por el que paga Q15.3 millones al año

En menos de tres años, la empresa Plaza Empresarial, Sociedad Anónima ha recibido Q37.9 millones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por el arrendamiento del exclusivo edificio de la zona 9 donde funciona la sede central de la cartera. Pese a que el Ministerio dirigido por el exdiputado que integró el “Frente por la Transparencia”, Raúl Romero, ofreció terminar con ese contrato, el Mides continúa sus operaciones en ese inmueble.

El pago más reciente hecho por el alquiler del edificio de siete niveles, cinco sótanos y helipuerto se publicó en Guatecompras el 29 de abril por Q5 millones 120 mil 952. La cuota mensual es de Q1 millón 280 mil 238, pero esta –según una opinión jurídica del propio Mides– es injustificada, pues ese precio obedece a un incremento acordado en detrimento de las prioridades del Ministerio, de acuerdo con dicho documento.

Walter Gómez, vocero del Mides, aseguró que la cartera continúa en esa sede porque no se ha encontrado otro edificio que cumpla los requerimientos solicitados. No obstante, a inicios de 2020 se iniciaron negociaciones para alquilar otro edificio en Santa Catarina Pinula, pero este no contaba con suficientes parqueos, indicó.

Sin cumplir prioridades

Esta semana, el presidente Alejandro Giammattei acudió a la sede del Mides donde le presentaron un informe de trabajo del primer cuatrimestre del año; sin embargo, de este no se conocen detalles.

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), los principales programas sociales tienen baja ejecución. Por ejemplo, las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con énfasis en educación solo registran una ejecución del uno por ciento. Para este programa, el presupuesto es de Q118.5 millones.

Las TMC de Salud tienen un techo presupuestario de Q174 millones, de los cuales se ha pagado el 10 por ciento a los beneficiarios. Mientras que las entregas de subvenciones para alimentos cuentan con un presupuesto de Q55 millones, de los que se registra una ejecución del 14 por ciento.

De acuerdo con el Sicoin, el presupuesto del Mides para el alquiler del edificio y locales es de Q15.7 millones, más el mantenimiento.

Comedores

La ejecución de las transferencias que consisten en una subvención periódica de entre Q300 y Q500 para familias pobres, contrasta con la de los comedores sociales que funcionan sin ninguna evaluación de impacto. El presupuesto de Q32 millones asignado a los comedores registra una ejecución del 55 por ciento.