Empresa señalada logró Q5.6 millones en compras de baja cuantía

César Jiovany Guzmán Camas, propietario de la empresa MCKD, enfrenta proceso penal porque ofreció batas esterilizadas al Ministerio de Salud, pero los artículos no tienen registro sanitario ni cumplen con los estándares de esterilidad.

El ex viceministro de Salud Héctor Giovanni Marroquín Barrios tiene orden de captura por este caso. El mismo día que el Ministerio Público (MP) dio a conocer el señalamiento, Conred le rescindió a Marroquín un contrato por servicios profesionales por Q261 mil para este año.

La Fiscalía contra la Corrupción investiga la compra de batas a partir de la publicación de elPeriódico que alertaba sobre diferencias en los precios de adquisición. La compra que se cuestiona ante los tribunales es una de las 65 que logró MCKD durante 2020 y que suman Q5.6 millones, todas bajo excepción por la pandemia.

La empresa de Guzmán igual vende llantas que lentes protectores, mascarillas y toda variedad de artículos a diferentes instituciones públicas. En agosto de 2020, luego de descartar una oferta más baja, pero que no cumplía con las especificaciones técnicas, Salud le adjudicó a MCKD la compra de 40 mil trajes de protección personal para el Hospital Especializado de Villa Nueva por Q4.6 millones.

El criterio sobre el cumplimiento de los estándares de los artículos que se compran parecen no ser efectivos, porque el año pasado las autoridades del Hospital aprobaron las batas que ofrecía MCKD. Pero luego de las pesquisas, el MP informó que de conformidad con el Laboratorio Nacional de Salud los productos no llenan los requisitos de esterilidad, no cuentan con el nombre de la marca ni con registro sanitario.

La compra de las batas y de los trajes de protección fueron autorizadas por Julio Hernández Regalado, exdirector del hospital de Villa Nueva, destituido en septiembre de 2020.

Las batas de MCKD se pagaron más caras que las de Grupo Roja, pero estas tampoco eran estériles, por lo que el representante legal de esa compañía, Hernán Villela, también está ligado al proceso. En ninguno de los casos, Salud detectó que los artículos no cumplían con lo requerido y pagado.

USUARIOS DESPROTEGIDOS

Los procesos, reglas y leyes de compras han sido burlados durante mucho tiempo por bandas instaladas en el Ministerio de Salud, opina la Defensora de la Salud, Zulma Calderón. La situación es grave cuando se trata de compra de insumos de salud que comprometen la seguridad del personal y pacientes, como las batas y el equipo de protección.