Sin fecha para arribo de 15 millones 950 mil vacunas Sputnik V

El 0.3 por ciento de las vacunas compradas a Rusia por medio de la empresa Human Vaccines, llegaron ayer al país y servirán para continuar con la vacunación de la fase 2, en la que están incluidas las personas mayores de 70 años.

La encargada de negocios de la Embajada de Rusia, Larisa Plachinda, aseguró que la calidad de la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya tiene una eficiencia del 98 por ciento, pero no especificó de qué forma Guatemala puede accionar en caso que la vacuna no posea la calidad indicada.

La ministra Amelia Flores tampoco respondió si existe algún mecanismo técnico o legal para proceder en este caso, solamente respondió que la vacuna posee el aval de laboratorios de categoría 4 y pidió que, si existen dudas, científicamente fundadas, sobre la calidad de la Sputnik V o de cualquier dosis, que la objeción se presente por escrito.

Plachinda y Flores también dijeron desconocer las fechas de la segunda entrega y señalaron que la misma llegará a tiempo. La encargada de negocios dijo que Rusia está aumentando la capacidad de producción para cumplir con los compromisos.

La diplomática tampoco respondió a la pregunta sobre las responsabilidades del vendedor de no entregar las cantidades pactadas, de las que hacen falta 15 millones 950 mil dosis.

Además, la Ministra no aclaró por qué se dio un anticipo de 50 por ciento (Q614.5 millones) cuando no existe un calendario de entregas y otros países como Honduras harán los pagos contra entrega del producto. Flores señaló que en las negociaciones con el mecanismo COVAX se han dado anticipos y no ha existido problemas.

Al ser cuestionada sobre si el acuerdo de confidencialidad que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) alcanzaba las negociaciones o se limitaba a los aspectos técnicos de la vacuna, Flores evitó responder.

Niegan que sea la donación anunciada

El 24 de febrero la titular de Salud anunció que esperaban un donativo de 50 mil vacunas por parte de Rusia además del contrato hecho por 16 millones de dosis.

Al preguntar sobre si el lote que arribó ayer era esa donación, personal de comunicación de Salud señaló que las 50 mil dosis corresponden a parte de la compra que realizaron a Rusia e indicaron desconocer la etapa en la que se encuentra la donación anunciada por la Ministra. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que tendría a cargo las gestiones de la donación, no respondió si la misma se llevaría a cabo.

La vacuna rusa tiene la particularidad que las dos dosis utilizadas tienen distintos componentes que se complementan para generar inmunidad ante el COVID-19, por lo que la segunda dosis debe ser aplicada en un lapso de 21 días a tres meses después de suministrada la primera dosis, según información publicada por el fabricante. Plachinda aseguró que la segunda dosis sería trasladada a tiempo.

APG exige transparencia

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) demandó que el Ministerio Público (MP) investigue y deduzca la responsabilidad ante las dudas sobre la mala utilización de los recursos del Estado en la compra de vacunas. Además, la Asociación pidió al Gobierno transparentar el proceso y no continuar negando las solicitudes de información sobre el tema de la inmunización.