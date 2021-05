Giammattei y la pandemia: desorden, opacidad y escasas vacunas

Tras varios meses sin ofrecer una conferencia de prensa en la que se le cuestione, el mandatario Alejandro Giammattei reapareció esta semana en la televisión para justificar por qué el país no ha tenido éxito en la compra de vacunas contra el COVID-19. Fue una entrevista en TV Azteca donde aseguró, sin aportar ninguna evidencia, que su administración ha manejado bien la pandemia. Sin embargo, las evaluaciones que no vienen del Gobierno cuentan una historia distinta a la de Giammattei.

En los últimos días, las críticas al Ejecutivo arreciaron tras varios traspiés en el camino para obtener las vacunas Sputnik V, que la ministra de Salud, Amelia Flores, ofreció que llegarían en marzo, posteriormente indicó que el ingreso sería en abril. Finalmente ayer, se recibieron 50 mil primeras dosis vendidas. El gobernante Giammattei dijo en televisión, además, que mantienen negociaciones con otras farmacéuticas, pero no confirmó ningún contrato cerrado con estas.

El desorden en el Plan de Vacunación, también ha provocado que en la primera etapa de inmunización, personas fuera de la primera línea de atención al COVID-19 se beneficiaran con la vacuna, como la sobrina del presidente Giammattei, María del Rosario Cordón Giammattei, graduada como psicóloga clínica.

No obstante, para el mandatario, las fallidas negociaciones del Gobierno no suponen una mala gestión de la emergencia: “Calificarnos de que, porque no conseguimos la vacuna lo estamos haciendo mal, es un arma que están utilizando quienes ya sabemos que no se dedican a la construcción, sino a la destrucción”, indicó.

Señalamientos y desorden continuo

De acuerdo con una evaluación de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la gestión de Giammattei ha estado marcada por desaciertos y opacidad, lo cual se reflejó cuando los ministerios no pudieron ejecutar adecuadamente los programas de atención para afectados por la pandemia, como la entrega de alimentos que sigue sin llegar a todos los afectados, o la ejecución del Bono Familia que benefició, entre otros, a proveedores del Estado, empleados públicos y comerciantes.

Los señalamientos de corrupción también fueron recurrentes, como el caso que involucra a dos ex viceministros de Salud por la compra irregular de los medicamentos Metilprednisolona y Ceftriaxona por Q28 millones. También por la adquisición de batas que no estaban esterilizadas y que además se compraron sobrevaloradas (Q1.3 millones), según el Ministerio Público (MP).

Letalidad

De acuerdo con una evaluación de la Asociación Diálogos, Guatemala junto con Nicaragua son los países de Centroamérica donde más personas que se enferman de COVID-19 fallecen, posiblemente por sistemas de salud débiles. La letalidad por coronavirus en ambos países es 3.3 por ciento, mientras que en Costa Rica es del 1.3 por ciento, según el análisis de datos de la Asociación.

Hambre y desnutrición

La pandemia y las tormentas Eta y Iota provocaron el aumento de casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años. El año pasado, 27 mil 913 menores fueron diagnosticados con este padecimiento, de los cuales 50 fallecieron. Este año están registrados en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan) 9 mil 428 niños desnutridos agudos: con un peso menor al que les corresponde, según su estatura.

Visión económica

Según la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que su administración ha tenido un buen manejo de la pandemia porque así lo dice una declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otros aspectos que no especificó. No obstante, el FMI se refiere a las primeras disposiciones tomadas por el gobierno al inicio de la emergencia y aunque proyecta un crecimiento económico para el país, por arriba del cuatro por ciento, señala que se ha aumentado la pobreza y la desnutrición aguda.