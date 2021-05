Ministra de Salud asegura que no es necesario evaluar la calidad de la Sputnik V

La titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores detalló en una conferencia de prensa sobre las referencias de la vacuna Sputnik V que se respalda el uso en el país. Aseguró que no se realizarán pruebas de la calidad de las vacunas.

“Algunos diputados pidieron que la vacuna Sputnik fuera analizada en algún laboratorio, nosotros tenemos hoy el ingreso de una notificación de uno de los laboratorios de nivel 4 de México que la está utilizando. No hay necesidad de hacer ningún análisis porque eso retrasaría la vacunación” detalló Flores.

Algunos parlamentarios del Congreso solicitaron a Flores realizar una prueba de calidad de las vacunas que ingresen al país debido a que en el contrato de compra no asegura la entrega de las mismas, por lo que temen que se dañen durante su traslado o se rompa la cadena de frío que debe mantener.

Flores detalló que 50 mil dosis de la vacuna Sputnik V ingresarán el miércoles al país.

La funcionaria destacó que no se realizará el control de calidad porque no hay sospecha de que la vacuna no sirva. “No es lógico, ni legal que se hagan pruebas si no hay sospechas que no cumpla con las calidades” detalló. Sobre el pago de transporte dijo que se realizará al momento de la entrega de la vacuna.

Flores resaltó que le parece muy crítico la insistencia sobre el análisis de la vacuna Sputnik V, sobre todo porque ya se han utilizado otras vacunas que no fueron cuestionadas.

Contrato

La Ministra detalló que están preocupados por dar a conocer el contrato oficial y confidencial entre ambos países que podría afectar las negociaciones. “Es muy difícil entender para muchos que hay un acuerdo de confidencialidad, hay cláusulas que el país podría recibir una sanción del país productor” dijo.

La funcionaria agregó que se está investigando la filtración de este documento.