Relator CIDH: “Está en juego una sociedad informada” por ataques contra periodistas en Guatemala

En el marco del día Internacional de la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de mayo, este lunes presentaron el informe Guatemala: Estado contra la Prensa y la Libertad de Expresión. El informe destaca que de enero de 2011 al 31 de julio de 2020 fueron presentadas 820 denuncias por agresiones contra periodistas, además de 21 asesinatos, 28 homicidios y 67 casos de lesiones.

El informe presenta casos de agresiones a periodistas, el acceso a la información pública en el país, el acceso a fuentes de información y el abordaje del gobierno para la elaboración del mecanismo para protección a periodistas que inició desde 2012 y que no ha avanzado.

Para la elaboración de este documento se realizaron encuestas a 100 periodistas sobre el acceso a la información pública. Se determinó que de las solicitudes que hicieron los comunicadores, el 36 por ciento fueron respondidas mientras que en el 65 por ciento de los casos, las autoridades pidieron una prórroga para dar respuesta. También se indicó que persiste la entrega de la información en formatos que no facilitan el trabajo de los periodistas como en PDF.

La violencia contra las mujeres periodistas también es preocupante ya que el informe revela que 90 por de las periodistas dijeron haber experimentado acoso sexual cuando realizaban sus labores periodísticas y que no existían para ellas redes de soporte de parte de los medios ni de sus familias o compañeros hombres. Además, los casos no son denunciados.

Durante la presentación del informe se destacaron los casos de los periodistas, Anastasía Mejía de Quiché quien fue encarcelada por 35 días por supuestamente fomentar la sedición en Quiché; Norma Sancir quien fue capturada en una manifestación en Chiquimula; y la detención de Francisco Chox cuando daba cobertura al conflicto territorial en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Según la organización Reporteros sin Frontera, Guatemala es un país donde ejercer el periodismo es riesgoso ya que en el informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020 el país está en el puesto 116 de 180.

“Me preocupa mucho la situación de los periodistas departamentales que están más vulnerables. Las organizaciones locales son importantes, nosotros pese a la precariedad en la institución, creamos la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El informe detalla que el Estado es el perpetrador de la violencia contra los periodistas, esa exclusividad a quién se le otorga la información es un autoritarismo” detalló Jordán Rodas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) quien participó en la presentación.

Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ​​​ detalló que esta es una las regiones más desiguales en medio de la pandemia. “El Caso de Anastasia me parece un caso doloroso donde institucionalmente no se ha proveído información, y además, pone el centro de la conversación las responsabilidades acentuadas en materia de mujeres periodistas sobre las cuales hay obligaciones en particular que sugiero que se revise. Está en juego de una sociedad informada” dijo.

Los periodistas también destacaron las últimas acciones de ataque contra la libertad de prensa desde las instituciones como la reserva de los expedientes de investigación que se iniciaron a partir de 2020 que realiza el Inspector General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la publicación de los contratos, términos de negociación sobre la adquisición de vacuna del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Asimismo, se habló sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en los departamentos del país que no tienen seguro social y salarios dignos, entre otras precariedades para ejercer su profesión.

Además, según las percepciones de los periodistas sobre los gobernantes en materia de comunicación política de las tres últimas administraciones, señalan criminalización y persecución penal de las radios comunitarias, el uso de netcenters para desacreditar y atacar a periodistas en las redes digitales, la confrontación directa del Presidente, Giammattei con la prensa y la negativa a informar.

Elaboración del informe

El informe fue elaborado por tres periodistas guatemaltecos, Evelin Blanck, Marvin del Cid y Ana Carolina Alpírez. La producción del Informe fue financiada por una organización mexicana, Artículo 19.