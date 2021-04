Este numerito primo me ha acompañado a lo largo de mi vida, talvez mi mamá Margarita tuvo que ver de alguna manera ya que siempre compraba billetes de la lotería con el 13 incluido y era su número favorito. Años después cuando inicié a comprender lo que es la Cosmovisión Maya, de las primeras cosas que hice fue buscar mi nahual, y que creen? Mi nahual Maya es 13 Ik.

Nací casi en la 13ava semana del año, en hoteles me han tocado habitaciones como 134, la placa de mi carro inicia con 131, hasta en capicúa se presenta, no soy de los que va a Las Vegas y se la pasa en las mesas jugando, pero la única vez que jugué ruleta, le aposte al 13 negro y sin querer había lanzado un chip de $100.00 y me pago 18 a 1.

21,000 periodistas camarógrafos y fotógrafos se acreditaron para los Juegos Olímpicos de Londres y que número en mi chaleco? 1300. Este número se ha asociado a la mala suerte o en cuestiones sagradas, de mi parte seguiré con el 13 hasta el fin de mi paso por el planeta.

Aquí una pequeña lista de lo que he encontrado:

Carta 13 del tarot representa la muerte. 13 personas en la última cena. En India e Italia 13 comensales en la misma mesa es mal presagio. Viernes 13 en Japón es día excepcionalmente afortunado. Algunos marinos británicos rehúsan hacerse a la mar en ese día. La película de horror Viernes 13 que ayudo a muchos a ser más supersticiosos. hay13 budas en el panteón Indio. 13 discos místicos coronan la parte superior de las pagodas en China e India. 13 objetos de misterio forman la empuñadura de la Espada Sagrada en el templo de Atsusa en Japón. En la religión zapoteca prehispánica, la diosa 13 Serpiente, fue considerada Diosa Madre. 13 Estados formaron la Unión Americana. “E pluribus unum” tiene 13 letras. El águila calva tiene 13 plumas en cada una de sus alas. George Washington ordenó disparar 13 salvas de cañonazos cuando proclamó la República. Son 13 fases lunares en el calendario maya. Hay 13 niveles que los mayas consideraban tenía el cielo. 13 representaba el movimiento del universo y del cosmos. El cuerpo humano tiene trece articulaciones. El día 13, es un día de mala suerte para los anglosajones. En el judaísmo 13 eran los espíritus relacionados con el mal. En la Fórmula 1 no se utiliza el trece (al igual que en los aviones). Hay calles que omiten el portal 13. Hoteles que evitan usar el piso 13 para no incomodar a sus eventuales huéspedes. En Madrid no existe la línea de autobús 13. 13 son los Baktunes de los Maya. El 13 es el valor preferido de las brujas. El 13 esta vinculado a Freya, una diosa germana que se identifica con el amor.

Entonces, queda en ti si cuando en Las Vegas le pones un billete al 13 negro.

