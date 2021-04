Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Jordán Rodas

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpuso un recurso de revisión, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró como “información reservada” los expedientes de investigación de la Inspección General. El PDH manifestó su preocupación por la decisión tomada por los magistrados del TSE y agregó que en lugar de realizar sus actos con máxima transparencia hacen “todo lo contrario”.

Emisoras Unidas

Edwin Asturias

El extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, se refirió a la adquisición de las vacunas rusas que está en proceso de parte de Guatemala. Sugirió que el Gobierno revoque el contrato de adquisición. “Si Rusia no puede asegurar la entrega ni la calidad de la vacuna Sputnik V para Guatemala, el Gobierno debe declarar el contrato nulo o lesivo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Prensa Libre

Roberto Molina Barreto

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, informó que dentro de la investigación del Caso Fénix hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría avalado empresas de Gustavo Herrera, quién es prófugo de la justicia de Guatemala, vinculado a ese caso.

Diario La Hora

Jayro Bustamante

En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra cada 26 de abril, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) del Ministerio de Economía (Mineco) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entregaron la «Medalla a la creatividad» al cineasta guatemalteco Jayro Bustamante.

Soy502

Importación de vehículos

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) advirtió que no permitirá la importación de vehículos con siete o más años de antigüedad que no enciendan. Esta medida no es nueva, fue aprobada por la entonces presidenta en funciones Roxana Baldetti en 2012 a través del Acuerdo Gubernativo 133-2012. Sin embargo, la SAT había dado una prórroga a los importadores de autos, la cual concluyó recientemente.