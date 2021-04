La del burro y Guatebolas

En una de mis andanzas fotografiando para el libro “Ciudades Coloniales de Istmo a Istmo de Telefónica” en Oaxaca cuando fui a visitar Hierve el Agua, en el camino nos encontramos con una talanquera que cerraba el paso hasta ese bello lugar, estacionamos el auto y decidimos caminar, al rato nos encontramos a un señor con este burrito, mi amigo que me acompañaba me dice: ahí viene tu transporte! Con esta descripción, al ver la fotografía, cualquiera podría deducir que me monté en el burro y me fui el resto del camino arrastrando mis pies en el polvo oaxaqueño hasta nuestro destino final en el lomo del sufrido animal. QUE CRUELDAD LA DEL HUEVÓN!

Toda moneda tiene dos caras, igual puede pasar con una foto.

Cuando vi al pobre burrito, me dio ternura, pero no dejé escapar la foto oportunidad de montarme en él pa ver que sentíamos, nomás me monté, clic la foto y el burro rebuznó y de un brinco me bajé.

Muchas veces en nuestra querida Guatemala, algunos tienden a ver solo una cara de la moneda y defenderla a capa y espada, sin conocer la otra cara de la misma historia, porque hay personas así? ni idea y no le encuentro sentido…chismes, dimes y diretes, levanta bolas que pueden destruir la reputación de una persona empresa o entidad.

Según RAE. Chisme: Noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna.

Los chismes y rumores los oímos o los vemos a diario en las redes, unos son como llamarada de tusa otros duran un poco más.

Y viene un chisme: TU AMIGO: fíjate vos que esto viene de una fuente cercana y fiable… y ahí va el chisme de boca en boca y cada quién colabora con su granito de chisme para hacerlos más dramáticos, escuchamos una pequeña brisa y la convertimos en un huracán y para sumarle al tema, no todos repiten el chisme original sino maléficamente lo mejoran.

La Licenciada en Psicología de la Universidad de Salamanca, Gema Sánchez Cuevas, nos regala esta reflexión: Seamos mas como Sócrates: “Un conocido se acercó a Sócrates para contarle algo sobre uno de sus amigos, pero Sócrates antes de escucharlo, decidió hacerle un pequeño examen, el examen del triple filtro. Socrátes decidió filtrar lo que aquel conocido iba a contarle de su amigo por tres filtros diferentes: El filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad.

¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? (Filtro de la verdad)

¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? (Filtro de la bondad)

¿Será útil para mí lo que vas a decirme de mi amigo? (Filtro de la utilidad)

Después de que el conocido admitiera que no estaba seguro de si era verdad aquello que iba a contarle, tampoco era bueno y no le sería útil, Sócrates concluyó que ¿por qué decírselo entonces?” una estrategia útil a llevar a cabo ante un chisme, crítica o rumor, sería aplicar este triple filtro. No solo cuando recibamos un comentario, sino también a la hora de contarlo nosotros podemos ponerlo en práctica. ¡Adelante!

YA BASTA DE SER UNA OLLA DE CANGREJOS!

