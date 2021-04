Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Defraudación tributaria

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) investiga a la empresa Agencias J.I. Cohen por defraudación tributaria de más de Q33 millones. La investigación inició a partir de una fiscalización realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el periodo 1 de enero 2014 al 31 de diciembre del 2016.

Emisoras Unidas

Exdiputado de la UNE

El exdiputado Carlos López fue ligado a proceso penal por su presunta implicación en el caso de irregularidades en el financiamiento del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de Claudette Domínguez. La togada escuchó los argumentos de los fiscales del Ministerio Público (MP) y consideró que existen indicios de su posible participación en hechos delictivos.

Prensa Libre

Nuevas disposiciones

El Gobierno de Guatemala anunciará el sábado 1 de mayo las nuevas disposiciones para contener el contagio de coronavirus, informó este 28 de abril la ministra de Salud, Amelia Flores. La funcionaria no adelantó qué acciones podría adoptarse próximamente. Resaltó que las restricciones vigentes “fueron bastante relajadas, no tan estrictas”, causaron una leve baja en la positividad del covid-19, aunque no tanto en el número de contagios.

Diario La Hora

Elder Súchite

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), presentó este miércoles un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Juzgado Noveno Pluripersonal Penal, que dictó falta de mérito en favor del ex ministro de Cultura y Deportes, Elder de Jesús Súchite Vargas, por el delito de tráfico de influencias.

Soy502

Sputnik V

De acuerdo con la información, las vacunas Sputnik V debían llegar a Guatemala durante la madrugada del martes 27 de abril. Esto no ocurrió y el Ministerio de Salud fue blanco de críticas. El Ministerio de Salud le atribuyó a un “problema de embarque”. Francisco Coma, viceministro de Salud, señaló que tendrán una reunión con los distribuidores de la vacuna para determinar cuándo ingresarán las dosis atrasadas.