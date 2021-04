La de Sor Cristina

Un selecto grupo de artistas guatemaltecos, para una visita organizada por el Vice Canciller Rodrigo Vielmann, fuimos invitados a presentarle nuestras obras al Papa Francisco en una audiencia en la Plaza San Pedro. Las invitaciones eran para lo que le dicen: “Prima Fila”

Cuando recibí la invitación formal de la Embajada de Guatemala ante La Santa Sede y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se me vino una idea loca a la cabeza…según yo, después de haber sido fotógrafo oficial de las últimas dos visitas de Su Santidad a Guatemala, haber sido invitado por El Vaticano para fotografiar las actividades durante una Semana Santa del Papa Juan Pablo II, haber sido acreditado como fotógrafo en su funeral, beatificación y canonización, no mucho podría superar aquellas experiencia. Entonces decidí invitar a una de mis hermanas al viaje, una mujer devota, que va a misa a diario y ella con su esposo me apoyaron en la realización del libro Juan Pablo II, Mensajero de La Paz, quién mejor que ella para entregarle mi libro al Papa Francisco! Y para Roma vamos todos!

Eran las seis de la mañana en El Vaticano un 10 de diciembre de 2014, desde la ventana del hotel se observaban algunas de las 284 columnas de Bernini de la Plaza de San Pedro.

Mi buen amigo el padre Pedro Zúñiga, nos consiguió invitaciones para estar en el Reparto Especial sobre la Piazza Retta, a un costado donde se sienta en su trono el Papa. Los asientos no son numerados y conforme llega la gente se van llenando las filas, aquel frío día de diciembre madrugamos para estar a las 7 de la mañana en la Plaza para lograr buenos lugares, al llegar ya había cola, al final logramos asientos en la tercera fila. Las audiencias de los miércoles inician a las 9:30 am y había suficiente tiempo para abrir la boca y fotografiar detalles de la bella plaza de diseño Neoclásico Barroco del gran arquitecto Gian Lorenzo Bernini. En una de esas veo a Fransesco Sforza, sobrino del gran amigo Arturo Mari, quién fue el fotógrafo de Juan Pablo II durante 27 años, ahora Fransesco es el jefe de fotógrafos del Vaticano, a ambos los conocí durante las visitas de Juan Pablo II a Guatemala. Ciao Ricky! sei qui, non vuoi salutare el Papa? (que porque estaba ahí y que si no quería saludar al Papa). Me preguntó que cuantos éramos y le dije que éramos 3, me pidió que no me moviera de ahí, en cosa de 15 minutos regresó con 2 invitaciones para Prima Fila, le dije: Fransesco, no tengo que darle al Papa, me respondió: usa tu imaginación, a este papa le encanta romper protocolos. (abajo ver video).

Al llegar a nuestros privilegiados asientos, a mi izquierda a unas 4 sillas, veo a Sor Cristina, no soy de los que se clavan en ver esos shows de TV de las voces de aquí y de allá, pero cuando vi “The Voice Italy” me cautivó el valor de esta monjita y no digamos su voz. Y ahí estaba ella, sentadita con una cara de ángel esperando saludar al Papa Francisco, y como muchos ya saben, lo que me sobra es tenerle pena a alguien, me acerqué a ella, pidiendo permisito para pasar de silla en silla pedí. Nos tomamos una foto y le obsequié una muñequita quita penas de Guatemala y le conté la leyenda atrás de ellas. Para los que no conocen a esta mujer de Dios, aquí les va un pequeño resumen.

Cristina Scuccia, conocida como Hermanas Cristina o Sor Cristina es una monja Ursulina. Cristina Scuccia nació en Comiso en 1988, Se convirtió en una novicia en 2009 y trabajó durante dos años con los niños pobres de Brasil antes de unirse formalmente a la orden de las Hermanas Ursulinas. Sor Cristina perfeccionó sus dotes artísticas en la academia de espectáculo “Star Rose Academy” de Roma.

La cantante italiana que ganó la temporada 2014 de The Voice Italy, como parte del equipo de J-Ax, lo que que dio lugar a un contrato discográfico con Universal. En 2013, ganó un concurso de música cristiana como parte de Good News Festival.

Sor Cristina, indicó que lo recaudado por las ventas del disco del disco irá dirigido a algunos de los proyectos de su congregación en todo el mundo, especialmente en Brasil, donde las ursulinas dirigen escuelas dedicadas al apoyo escolar y social de niños y familias en dificultad.

En 2014, Sor Cristina en la competencia demostró ser muy popular entre los jueces y el público votante, después de cantar en su audición “No One” de Alicia Key; su participación recibió más de 90 millones de visitas en YouTube. Los cuatro jueces: Raffaella Carrá, J-Ax, Noemi y Piero Pelú dirigieron su silla en la audición a ciegas. Sor Cristina escogió para ser parte de su equipo de J-Ax. A lo largo del concurso, donde llevó un crucifijo sencillo alrededor de su cuello, zapatos negros sensibles y la longitud de la falda negra hasta el tobillo. Durante el programa, cantó “La copa de la vida” “, junto a Ricky Marin y en la final, tuvo un dúo con Kylie Monogue en “ Can get you out of my head”. En la final, ganó el trofeo con el 62% de los votos italianos contra el subcampeón Giacomo Voli. Después de ganar, dio las gracias a Dios por su victoria, rezando una oración, el “Padre Nuestro”.

El 20 de octubre de 2014 es publicado el video de “Like A Virgin” en la plataforma Vevo, una versión de la canción de Madonna. Luego se publica el primer videoclip de su nuevo álbum Sister Cristina, llamado “Blessed be your name”, que a mediados de 2016 había sobrepasado las 600 mil reproducciones.

Sobre la controversia desatada por la elección del tema ‘Like a Virgin’ como single para lanzar su álbum, la ursulina explicó que “cuando Dios toca a una criatura le dona una nueva vida, como ha ocurrido con ‘Like a Virgin’, de modo que quien no piensa igual, quien no ha acogido esto, creo es libre de hacerlo, el principio de Dios es la libertad. Yo soy un pequeño instrumento que propone un mensaje de amor. Puede ser acogido o no. Yo acojo las críticas, me hacen crecer y reflexionar todavía más, pero continúo adelante con mi mensaje de amor”.

