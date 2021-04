La de López y Paris

En Octubre de 2006 publiqué mi primer libro sobre la cultura Maya: “Ciudades Sagradas Maya”. Luego de vivir literalmente de campamento arqueológico en campamento durante seis meses en las selva de Petén, teniendo nuestros descansos y reabastecimientos en el Gringo Perdido de mi amigo Cofiño, quedé fascinado con ese primer acercamiento serio a nuestras culturas ancestrales.

Tiempo después a finales del año 2010 por recomendación del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, me contactaron personas del Museé Quai Branly-Jacques Chirac para contratarme y hacerles las fotografías del catálogo oficial del museo de las 151 piezas que viajarían a esa magna exposición en Paris.

Paris, es una ciudad que en mi vida fue un parte-aguas, en 1985 decidí vivir allá durante casi un año y reencontrarme conmigo y decidir mi futuro, obvio en ese entonces era un mochilero con una camarita Olympus y un presupuesto a tres menos cuartío, recién graduado del Art Institute of Atlanta, pero seguí las señales del camino, y no se si lo oí o me lo inventé: que los grandes de la historia dicen que todo artista debe respirar ese mágico aire de la ciudad luz por lo menos una vez en su vida.

Pensé, si grandes encontraron inspiración en Montmartre como: Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Pierre Brissaud, Alfred Jarry, Jacques Villon, Raymond Duchamp-Villon, Henri Matisse, André Derain, Suzanne Valadon, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Maurice Utrillo, Henri de Toulouse-Lautrec, Salvador Dalí, Amedeo Modigliani por nombrar algunos. Probablemente yo encontraría respuestas a mi incógnita de vida en aquel entonces. Siempre tuve el deseo de regresar a Paris y entrar por la puerta grande y balancear mis energías con la ciudad luego de aquel experimento de 1985, que fue una época de confusión en mi vida y un deseo enorme de comerme el mundo y dejar una huella.



“Hay solamente un París y por difícil que vivir sea aquí, incluso aunque la situacion empeore y se haga más difícil, el aire francés despeja la mente y hace el bien- un mundo de bien. VAN GOGH”

La exposición, “Maya, De l‘aube au crépuscule” en español: “Mayas, un tiempo sin fin”

fue la ventana perfecta para hacer las paces con Paris y contribuir con mis fotos para el catálogo de esta muestra de los últimos descubrimientos arqueológicos de aquel entonces, de varios yacimientos que se habían estudiando desde hace pocos años, en particular los de El Mirador, como parte del consejo científico estuvo el arqueólogo y doctor Richard Hansen..

Estos últimos descubrimientos muestraron una concepción más amplia de la civilización maya, al describir la gran complejidad y la evolución de su organización social, sus formas arquitectónicas y sus estilos artísticos. Cerámicas pintadas, estelas, piedras finas talladas, elementos funerarios, vestigios arquitectónicos, ornamentos, etc. presentados en un recorrido cronológico, ofrecío un panorama completo de la cultura maya de Guatemala, su desarrollo, su apogeo y su decadencia. En el segundo museo más visitado de la ciudad luz, (después del Louvre) las colecciones americanas tienen un lugar especial. Las sesiones fotográficas fueron largas, y tuve el privilegio que solo arqueólogos tienen de poder manipular (con guantes de algodón y supervisión, pa que no vayan a criticar) estas maravillas que dejaron nuestros ancestros

“El pensamiento, el arte y la escritura de los Mayas, así como su calendario y la belleza de las piezas, explican el éxito de esta exposición”, dijo a RFI Fabienne de Pierrebourg, encargada de las colecciones del continente americanos en el museo del Quai Branly.

Tras enviar las fotografías finales, se imprimió el catálogo, que es más libro que catálogo y me volvieron a contactar del museo, invitándome a participar con 16 fotografías al final del recorrido de las piezas mayas, querían un retrato actual de nuestra civilización presentando las costumbres, rituales y riquezas de la cultura maya contemporánea. Con esa invitación, logré cerrar mi círculo con Paris. En la imagen de arriba afuera del museo y el poster oficial, mostrando esa maravilla de imagen de mosaico de concha, caracol y piedra verde encontrada en el entierro 49 de Topoxté, que representa al dios de la muerte con forma de esqueleto humano, abdomen predominante y un collar con los ojos de la muerte.

La segunda fotografía me muestra acompañado del Príncipe Alberto de Mónaco y el académico, arqueólogo y mayista estadounidense doctor David A. Friedel, echándoles chile con mis fotos en Quai Branly.

La muestra “Teotihuacán, ciudad de los dioses” figura por ejemplo entre las cinco exposiciones más visitadas del museo. “Mayas, un tiempo sin fin” (2011) también rompió récords con cerca de 200.000 visitas. Que forma más buena de promover Guatemala!

Creo que es hora de regresar a las selvas de Petén y crear algo nuevo.

