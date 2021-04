“El presupuesto de los consulados es muy grande, pero no hacen nada por los migrantes”

El obispo guatemalteco Juan Carlos Méndez es el fundador y presidente de Churches in Action, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Por medio de este proyecto trabaja de cerca con la comunidad migrante y relató a elPeriódico que la situación de los migrantes ha empeorado.

¿Cómo ha visto el fenómeno migratorio durante los últimos años en EE. UU.?

— La migración es mundial, desde los años ochenta observamos que varias personas huían de sus países por las guerras internas, pobreza, hambre, pero cada país tiene sus particularidades.

Luego, paso a paso empezaron a salir de las sombras para empezar a realizar sus procesos legales para ajustar su estatus migratorio. Pero se siguen dando las migraciones y se siguen dando las deportaciones. Hemos visto muchos casos que nos han impactado, como el enjaulamiento de los niños y niñas que no se pueden retornar a sus países porque no saben de dónde vienen y los gobiernos no los reclaman.

¿En qué aspectos ha cambiado la situación de los migrantes?

— La situación ha empeorado para los migrantes con cada gobierno, porque se siguen dando las deportaciones. Los migrantes se van de su país con un sueño y se endeudan para llegar a trabajar muy duro y mandar dinero a sus países de origen, pero lamentablemente una gran parte no invierte su dinero y la situación cuando regresan no es muy diferente. No hay nada para ellos. Se fueron en pobreza y regresaron a la pobreza.

¿Qué deben hacer los gobiernos para mitigar la migración irregular?

— Hace falta que se den oportunidades, educación, salud. Cada país tiene sus propios problemas, pero en Guatemala se debe hacer una reforma educativa para que los jóvenes dejen de ser estudiantes eternos en la Usac, se deben crear condiciones para que los niños estudien, sobre todo en las áreas rurales. Los gobernantes deben entender que están para servir al pueblo. La corrupción es un tema que afecta de gran manera al país. Guatemala tiene muchas riquezas y muchos saqueadores. Se debe priorizar el acceso a la alimentación y la salud.

¿Cómo ve el funcionamiento de Conamigua?

— El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) no está funcionando, porque no tiene representación aquí y menos en el exterior. Nuestros hermanos migrantes no tienen conocimiento de procesos que les pueden beneficiar en EE. UU., no tiene apoyo para ellos. Hay proyectos que ayudan a integrar a los profesionales al campo laboral, pero ellos lo desconocen porque las instituciones allá no cuentan con apoyo para ellos.

¿Funcionan los consulados?

— Nuestros consulados tampoco ofrecen la orientación para los migrantes. La falta de funcionamiento se debe a que mandan a personal que no está preparado para estos puestos. Por ejemplo en Los Ángeles, donde residen 2 millones de guatemaltecos, tenemos un cónsul que no tiene preparación. Desconoce su área de trabajo. Con la pandemia del COVID-19 esto empeoró. En Texas, los guatemaltecos tienen que ir hasta Oklahoma para ir a hacer sus trámites. El presupuesto de los consulados es muy grande, pero no hacen nada por los migrantes.

¿Qué obras sociales realizan en Churches in Action?

— Ayudamos a los pobres, a las personas marginadas, a los migrantes. Durante la pandemia implementamos 21 centros de acopio para atender a migrantes y a la población que lo necesita. Entregamos alimentos, por lo menos 300 mil canastas familiares con la ayuda de los feligreses y donantes. También asesoramos a migrantes para ubicar a menores no acompañados que llegan a EE. UU. Alimentamos a los migrantes en las áreas fronterizas, quitamos bancos en las iglesias para que los migrantes puedan dormir y no se queden en la calle. Instalamos computadoras en un albergue de Tijuana para que se puedan comunicar con sus familiares.