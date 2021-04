Pedimos consideración hacia los esfuerzos de los restaurantes

Luego de más de un año de trabajar de manera irregular debido a la pandemia, la Gremial de Restaurantes considera necesario que se le tome en cuenta o al menos se escuche su voz en la toma de decisiones relacionadas con el COVID-19.

Abraham Az, presidente de la Asociación, manifestó que las nuevas restricciones los han puesto en dificultades.

¿Cuáles son las razones por las que han decidido pronunciarse?

– Después de las medidas que se dieron a conocer hemos quedado en la incertidumbre, la restricción de aforo, el cierre de restaurantes a las ocho de la noche, la ley seca, todo eso nos afecta. Por eso exponemos la problemática que representa para restaurantes, bares y hoteles, ya que cada vez que se dan estas restricciones sin previo aviso nos vemos afectados.

¿Ha habido alguna mesa de trabajo con el gobierno para buscar alternativas?

– Lastimosamente no ha habido una mesa, lo que más tuvimos fueron acercamientos en donde planteamos la problemática. Nosotros estamos abiertos a poder escuchar y también proponer soluciones para que todos podamos estar claros de la situación que se está viviendo. El problema es cuando las disposiciones se dan en horas o de un día para otro, eso repercute en nosotros y representa un costo, ya que tenemos que ver temas de productos que se puedan descomponer, contratos con personal, tema de aforo, etcétera. Esperamos que como Gremial de Restaurantes se nos escuche.

¿Tienen un estimado de cuántos restaurantes han tenido que cerrar debido a las restricciones o cuántos empleos se han perdido?

– No hay un número exacto aún, estamos levantando datos ya que muchos todavía están esperando las nuevas disposiciones para ver si cierran totalmente o pueden regresar.

¿Cuáles son las propuestas que plantean al gobierno que podrían ayudar a evitar más cierres o despidos?

– Lo primero es que se nos escuche, que sepan que podemos servir para difundir información y que hemos ayudado a educar a la población. Que sepan que no hay un solo restaurante que haya tenido que cerrar por contagios de todos sus colaboradores, eso es ya una buena métrica. Pedimos que se tomen las medidas de restricción bajo la consideración de todos los esfuerzos que estamos haciendo como empresas responsables. Hay miles de cosas que podemos implementar si nos las piden, y estamos abiertos a hacerlo, queremos ser un apoyo, no estamos en contra de nadie, esto no es un tema político, esto es un tema cívico, un tema donde todos debemos ser responsables tanto los colaboradores, los empresarios, como cada cliente que nos visita.