Migrantes desbordan albergues en Chiapas

Los migrantes provenientes de Centroamérica, pero también de África y Haití, están provocando que los albergues destinados a su protección en el Municipio de Tapachula se saturen, coincidieron habitantes de Chiapas.



En la zona, se pueden observar en fotografías a las mujeres, hombres y niños que dicen provenir de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como minorías de otras nacionalidades.



Aunque menciona que no es algo nuevo, Daniel Robledo, de la organización cristiana ‘Ejército de Salvación’, afirmó a Grupo REFORMA que la problemática en esta zona fronteriza se incrementa cuando un migrante no es asistido con un lugar para alojarse durante la espera de su trámite.



“La verdad que la problemática en este lugar es compleja, la verdad que los albergues están saturados, por eso cuando a una persona no la aceptan las instituciones para ser asistidas, tienen que acudir a otros medios para rentar o deambular por la ciudad”, afirmó.



“En cuestión de nacionalidades, siguen siendo la mayoría centroamericanos, respecto a la llegada de personas sí está habiendo un flujo mayor, pero ayer platicábamos con Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), nos platicaban que en la frontera estaban teniendo un pequeño filtro, que hace que la gente se quede del lado de Guatemala”.



Una trabajadora del Albergue ‘Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante’ relató que apenas este sábado se reportó que un autobús con al menos 50 migrantes arribó a la ciudad.



“Está llenísimo todo, acaba de llegar un camión de Piedras Negras, es un autobús, llegó con 50 gentes, hay muchos niños chiquitos, los han traído sin mamá, solitos”, expresó.



En el caso de este albergue, en este momento tienen a 500 personas –entre ellas aproximadamente 200 niños– cuando la capacidad inicial es para 350 migrantes.



“Aunque las autoridades no los dejen pasar, el migrante tiene caminos ya conocidos y pasan, y llegan”, afirmó.



“La Administración de Morena, que es el Gobierno actual, nos está apoyando con granos, ahorita esta Administración le ha echado muchas ganas al sistema migratorio, nos están apoyando”.



Apenas ayer, en una mesa interinstitucional en materia migratoria, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, afirmó que se están apoyando los trámites de migrantes.



“En Chiapas acuñamos la frase a los migrantes, los rescatamos humanitariamente, hacemos todos los trámites para reunirlos con su familia y también para que regresen salvos y sanos con todas las garantías y prerrogativas a su país, con su familia, sabemos que nos provoca más responsabilidad, trabajo”, expresó.



De acuerdo a reportes locales, en este Municipio se mantiene descontrolada la llegada de migrantes, los cuales se aglomeran afuera de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya sea para solicitar un trámite o esperar la resolución de uno.