Una empresa fantasma y un terreno, los rastros del guatemalteco señalado por fraude en Honduras

Un terreno en Chiquimula y una empresa fantasma son los pocos rastros que dejó en Guatemala Axel Gamaliel López Guzmán a quien la justicia hondureña señala como uno de los presuntos responsables por el fraude en la compra de hospitales móviles por US$47 millones.

López tiene orden de captura internacional por fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de cooperador necesario, de acuerdo con el Ministerio Público de Honduras, que estableció asistencia jurídica internacional con autoridades de Estados Unidos y acredita que por su intermediación en el negocio de los hospitales móviles López Guzmán habría obtenido utilidades superiores a los US$20 millones.

Los hospitales no son funcionales y el historial de la contratación evidencian anomalías y un acuerdo previo entre los compradores y López, representante legal de Elmed Medical Systems, según la fiscalía.

De adolescente, López migró a Estados Unidos sorteando los peligros de ser secuestrado en su travesía, según lo relata en su libro How To Do Successful Business in Latin America: Your Own Guide to Exporting and Importing, publicado en 2014 y a la venta en Amazon por US$19.95. En la contratapa López se presenta como un especialista en comercio internacional con más de 20 años de experiencia.

Precisamente, el negocio de las importaciones y exportaciones de mercancías se cuentan entre las actividades de la sociedad anónima Comercio Maya, que López constituyó en 2013 junto con Amelia López Agustín. Los documentos disponibles en el Registro Mercantil ponen como sede de la sociedad una dirección inexistente en San Miguel Petapa, según constató elPeriódico.

En la página web de Comercio Maya también se señala como sede la dirección fantasma en la 1a. avenida B, como en la patente del negocio, por lo que el error mecanográfico pierde. Y en el numeral que corresponde en la 1a. avenida no hay más que un predio en aparente abandono.

Comercio Maya, según la página, representa a varias compañías de consultoría y provisión de hospitales móviles y equipamiento médico, como Elmed Medical Systems cuestionada en Honduras; Vertisa Corporation; y American Bussines Link Corp.

El año pasado, López registró una propiedad de 162 metros cuadrados en Chiquimula valorada en Q185 mil. Y ese es el segundo rastro público de López en Guatemala.

El MP de Honduras ha solicitado asistencia internacional con cuatro países, Panamá, Turquía, Guatemala y Estados Unidos, explicó el vocero del MP de Honduras Yuri Mora. Como parte de la persecución penal contra López, la fiscalía solicitó a

EE. UU. la localización y embargo de los fondos en cuentas bancarias, una diligencia que continúa en proceso, detalló Mora.

Durante su viaje en España, el presidente Alejandro Giammattei mencionó la posibilidad de adquirir hospitales móviles. De los siete que compró Honduras, solo dos fueron instalados y no son funcionales para atender a pacientes con COVID-19, precisó Mora.

López Guzmán es representantante legal de Elmed Medical Systems.

Una práctica recurrente

Las empresas de fachada forman parte de una práctica que ha perdurado durante mucho tiempo, como IGSS-Pisa, recuerda Eddie Cux, de Acción Ciudadana. Los proveedores fantasmas o sin experiencia ni capacidad para ofrecer un bien o servicio no solo incurren en fraude sino vulneran la salud de las personas. No es responsabilidad de las juntas sino de las máximas autoridades de verificar las capacidades de los proveedores, apunta Cux.

¿Se puede evitar la inscripción de empresas fantasma? Cux expone que cualquiera tiene derecho a iniciar su empresa pero también hay una práctica de hace mucho tiempo en que bufetes de abogados se dedican a crear empresas de cartón, sociedades anónimas con pequeños capitales y hasta pueden falsificar documentos de precalificados. Sin embargo, reitera la responsabilidad de los compradores.