Etamaxik rech jun jalalem tzijob’al: estudiar en un idioma desconocido

La municipalidad indígena de la Antigua cabecera de Santa Catarina Ixtahuacán inició desde 2006 un proceso legal para que el Ministerio de Educación (Mineduc) implemente Educación Bilingüe Intercultural (EBI) lo que representa que las clases sean en k’iche’ ya que la mayoría de la población de las 14 comunidades de este lugar son hablantes de este idioma. Un grupo de 55 maestros está a cargo de la enseñanza de 758 alumnos.

Diez años después, en 2016 la Corte de Constitucionalidad (CC) falló a favor de la comunidad y ordenó al Mineduc implementar EBI en las 13 escuelas que existían en ese entonces. Con el crecimiento poblacional se fundó otra escuela en la comunidad Chuachabaj la cual buscan incluir en la sentencia. El Mineduc tenía un plazo de seis meses para atender a la orden de la máxima corte, pero hasta el momento no se ha cumplido, según explicó el alcalde indígena Sebastián Tzep.

Las autoridades detallaron que la titular del Mineduc, Claudia Ruiz, no ha promovido avances ni atención a las autoridades indígenas para el cumplimiento de esta sentencia. Durante 15 años de proceso el Mineduc ha entregado computadoras, becas y remozado escuelas a la comunidad pero no ha atendido a la necesidad de implementar la EBI y proveer a los maestros de material. Se consultó al Mineduc para conocer su postura pero no hubo respuesta.

Los estudiantes de cuarto grado, que coordina Tum Chox, se han reducido a la mitad por la pandemia del COVID-19. Al concluir la clase -que en su mayor parte fue impartida en K’iché- los estudiantes toman sus mochilas, se retiran de las clases y se despiden en su idioma, “ch’ab’ajchik ajtij, chueq chik” (que significa, “adiós, profesor, hasta mañana”).