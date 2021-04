Ejecutivo crea Comisión Presidencial de Vacunación

Sin convocatoria pública, el Ejecutivo creó la Comisión Presidencial de Vacunación, que realizó su primera reunión el pasado 14 de abril y tuvo como primeros acuerdos crear un chat en WhatsApp, agendar una reunión para establecer una estrategia de comunicación y otra para revisar avances.

La Comisión está integrada por el secretario privado de la Presidencia, Janio Rosales; el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Wálter Levy , y representantes de la Secretarías de Comunicación Social de la Presidencia y de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; además de Conred, la cartera de Salud y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El Laboratorio de Datos señaló que la Comisión aún no posee una base legal, ya que todavía no ha sido publicada su creación el diario oficial. Además, que no cuenta con actores principales de la salud, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (Conapi).