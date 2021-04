Giammattei: “La ivermectina sustituye por mucho a la vacuna, si se toma preventivamente”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática sobre la falta de información del uso de la ivermectina –medicamento de amplio espectro para el combate de parásitos– como tratamiento del COVID-19 y con más recelo se ha expresado sobre el uso del fármaco como prevención al coronavirus.

En el último análisis de estudios realizado por un grupo de expertos de la OMS señaló que no existía certeza de que la ivermectina previene la gravedad, hospitalización y muerte por COVID-19. “Esto se debe al tamaño de los –16– ensayos y a las limitaciones metodológicas de los datos disponibles”, citó la OMS después de analizar los estudios practicados sobre 2 mil 407 pacientes.

“El panel no evaluó el uso de ivermectina como método preventivo contra COVID-19, lo que está fuera del alcance de las pautas actuales determinadas”, informó la OMS.

Sin embargo, el mandatario Alejandro Giammattei aprovechó el espacio en el Encuentro Empresarial Iberoamericano para decir que “la ivermectina, sustituye por mucho, a la vacuna si se toma preventivamente”.

Giammattei, sin citar algún estudio o ensayo clínico, recetó públicamente tomar “dos pastillas de 6 mg diarias por dos días cada tres semanas”.

Además, el presidente dijo que otorgaron registros sanitarios para comenzar a producir la ivermectina en Guatemala. “Nos encontramos con que toda la ivermectina la comprábamos porque no teníamos la capacidad y había una prohibición para hacerla en Guatemala”, enfatizó Giammattei.

Pese a las declaraciones de Giammattei, la Ministra de Salud ha insistido en que solo las medidas de bioseguridad –uso correcto de la mascarilla, lavado constante de manos y distanciamiento físico– y la vacunación sirven para prevenir el contagio de COVID-19.

Además, el exjefe de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, señaló que la “ivermectina no sustituye a las vacunas. El efecto preventivo no está probado y su objetivo curativo es variable; aún está en estudio. Si realmente quiere prevenir el COVID-19 vacúnese, no hay duda científica al respecto”.

La ivermectina sirve para tratar enfermedades parasitarias como la oncocercosis, estrongiloidiasis y otras causadas por helmintiasis.

Las declaraciones del mandatario se dan un día después que la Ministra informara que no existe una fecha específica sobre la llegada de las vacunas que permitan iniciar con la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación.

Visitas y negociaciones

Giammattei se encuentra participando en actividades diplomáticas y económicas desde el fin de semana. Una de las citas importantes fue atender la invitación del rey Felipe VI de España, quien ofreció una cena para conversar con el mandatario guatemalteco y su homólogo de República Dominicana.

La cena fue en el Palacio de la Zarzuela, donde Giammattei y el rey conversaron sobre las relaciones bilaterales, el impacto de la pandemia, la crisis económica y los daños causados por las tormentas Eta y Iota.

Además, el mandatario se reunió con representantes de la empresa Arpa Equipos Móviles, con quienes habría negociado la adquisición de cinco hospitales modulares para ampliar la capacidad de atención de pacientes con COVID-19; según Giammattei, con los hospitales, el sistema de Salud aumentaría 1,200 camas para atención de COVID-19.

El gobernante también informó que “gracias a Su Majestad y al presidente del Gobierno español, nos van a ayudar a trasladar cuatro oxigenadores, máquinas para generar oxígeno, hacia Guatemala en los próximos días para enfrentar esta cepa –californiana– que está siendo más virulenta”.

Al 300 por ciento

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, informó que el Intensivo de ese centro se encuentra trabajando al 300 por ciento de su capacidad. Hernández señaló que muchos de los pacientes moderados están evolucionando negativamente, pero que actualmente 18 pacientes con COVID-19 se encuentran internados en estado grave, cuando normalmente se mantienen a siete.