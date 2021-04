Edwin Asturias asegura que el consumo de Ivermectina no es recomendable

Uno de los estudios científicos clave hasta ahora de #Ivermectina en #España mostró poca diferencia en prueba PCR(+) #COVID19 en los tratados vs controles. Solo hubo tendencia en menos reportes de perdida de olfato. No hay evidencia para recomendarse aun, no hay receta "gratis" pic.twitter.com/EcMltZtHyd