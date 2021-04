La Gremial de Restaurantes advirtió sobre el impacto negativo que han tenido en dicho sector las nuevas disposiciones del Estado de Prevención, que está vigente en el país.

¿Están en desacuerdo con las medidas recientes?

— Cientos de negocios y miles de empleos están en riesgo. Varios restaurantes que están en centros comerciales empezaron a cerrar sus puertas. Tenemos información que compañeros están pensando en cerrar y despedir personal. Las disposiciones atentan contra el derecho al trabajo y afectaron al sector de restaurantes directamente. Además, no son claras y se impusieron sin previo aviso.

¿Qué considera que no quedó claro en las nuevas disposiciones?

— El decreto no era claro en los horarios y no sabíamos si entraría en vigor de inmediato. Los centros comerciales, por ejemplo, no tenían claro qué era comida para llevar y qué era restaurante. Todo eso crea incertidumbre y eso es lo peor que puede pasarle a un empresario, porque no puede saber cómo actuar. Nos afecta porque complica la logística, tener que decir al personal en la noche que al siguiente día cambian las medidas del aforo, cómo medir y limitar los espacios.

¿Cómo han sido las operaciones en los últimos días en restaurantes?

— Hemos podido servir, pero hemos visto una baja en ventas. Al comparar los aforos de días anteriores determinamos que redujimos un 60 por ciento de las ventas en los restaurantes. Nos preocupa porque todavía faltan diez días y no sabemos si al finalizar el Estado de Prevención colocarán otras medidas. También se acerca el pago del Bono 14, eso nos preocupa.

¿Han podido conversar con autoridades de Salud o de Gobierno?

— Sí, el lunes tuvimos una reunión en Casa Presidencial con la Ministra de Salud, el Secretario General de la Presidencia, el Viceministro de Economía y el Director del Inguat, donde hablamos de la problemática. Somos aliados y sabemos que tenemos un oponente en común, que es el COVID-19, pero solo vamos a salir si estamos unidos. Los restaurantes están cumpliendo al cien por ciento las medidas de bioseguridad y no entendemos por qué nos castigan más. Es importante que se reconozca que es responsabilidad de todos, de la población, de los empresarios y del Gobierno. Una reunión familiar, privada o clandestina tiene más consecuencias que ir a un restaurante porque no se establecen protocolos.

Restricciones

Las nuevas medidas por la pandemia prohiben el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en horarios establecidos. Además, los supermercados, mercados y centros comerciales solo pueden vender comida para llevar.