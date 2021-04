Guatemala bajo la lupa

elPeriódico

Hospitales de campaña

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, anunció este martes la compra en España de cinco hospitales de campaña con 1,250 camas para tratar pacientes con COVID-19, en plena escalada de contagios en el país centroamericano. Giammattei hizo las declaraciones durante el acto de clausura de un encuentro empresarial en Andorra la Vieja, la capital de Andorra, antesala a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar el miércoles en este microestado europeo ubicado entre España y Francia.

Emisoras Unidas

Ivermectina

La legisladora Lucrecia Hernández Mack se pronunció acerca de las palabras del gobernante en las que mencionó que la ivermectina “sustituye por mucho a la vacuna” contra el COVID-19. “¿Ahora resulta que no necesitamos vacuna, porque hay ivermectina?”, expresó la legisladora del bloque Semilla por medio de una publicación en redes sociales. Agregó que una cosa es decir algo absurdo sin evidencia científica en Guatemala, “pero otra es hacer el ridículo a nivel internacional”.

Prensa Libre

Pérdidas millonarias

Caída de ventas de hasta un 50 por ciento y una menor asistencia de clientes experimentaron restaurantes y centros comerciales durante el pasado fin de semana ante las medidas restrictivas adoptadas por la Presidencia, relacionadas con la disminución de aforos y de horarios. Las estimaciones iniciales por representantes de los sectores arrojan que toda la cadena de suministros pudo haber perdido unos Q100 millones. En ese cómputo se incluyen ventas, incumplimiento con proveedores, cancelaciones de eventos, y, en general, un clima a futuro de incertidumbre.

La Hora

Erick Melgar Padilla

La Sala Primera de Mayor Riesgo resolvió en definitiva rechazar un amparo presentado por el general Erick Melgar Padilla, indicando que este no goza de inmunidad y deberá presentarse a la audiencia primera declaración para el caso Manipulación de Justicia, el cual está a cargo del juez de Mayor Riesgo «B», Miguel Ángel Gálvez. En 2018, el general Erick Melgar presentó un amparo en el que alegaba que no se podía requerir una orden de captura en su contra porque gozaba del derecho de antejuicio.

Soy 502

Gendri Reyes

El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, aseguró este martes que el hecho de violencia en el que se vio involucrado el diputado Aldo Dávila no fue un ataque directo, aunque lamentó lo ocurrido. Las investigaciones preliminares apuntan a que los hombres que rodearon y golpearon las ventanas del vehículo en el que viajaba el parlamentario no estaban armados. “Hasta el día de hoy no tenemos ningún reporte que ninguna de estas personas, incluida la persona que está herida, haya tenido arma de fuego”, mencionó Reyes previo a la reunión en el Congreso.